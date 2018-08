Maricann Group Inc.: ricann bringt in Deutschland erste Cannabidiol (CBD)-Rezeptur unter Verwendung patentierter Arzneimittelverabreichungstechnologie auf den Markt DGAP-News: Maricann Group Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges Maricann Group Inc.: ricann bringt in Deutschland erste Cannabidiol (CBD)-Rezeptur unter Verwendung patentierter Arzneimittelverabreichungstechnologie auf den Markt 13.08.2018 / 07:41 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Maricann bringt in Deutschland erste Cannabidiol (CBD)-Rezeptur unter Verwendung patentierter Arzneimittelverabreichungstechnologie auf den Markt Maricann ist das erste Unternehmen, das eine präzise und konstante feste Dosierung von Cannabidiol ("CBD") in einem patentierten Arzneimittelverabreichungssystem mit gemessenen und belegten Stabilitätsdaten auf den deutschen Markt bringt. TORONTO, ONTARIO, 13. August 2018 - Maricann Group Inc. (CSE: MARI) (FRANKFURT: 75M) (OTCQB: MRRCF) ("Maricann" oder das "Unternehmen") meldet mit Begeisterung die offizielle Markteinführung von MariPlant, der europäische nutrazeutische Geschäftszweig des Unternehmens. MariPlant-Produkte werden durch www.mariplant.de ab dem 20. August 2018 in Deutschland zum Verkauf stehen. Eine strategische Expansion in der Europäischen Union ist geplant. Maricanns erste Produkteinführung ist eine Weichgelkapsel-Rezeptur mit 25mg CBD, die das mehrfach patentierte VESIsorb(R)-Verabreichungssystem verwendet, um eine optimale Absorption und Bioverfügbarkeit zu gewährleisten. "Maricann freut sich, ein hochwertiges CBD-Produkt auf den deutschen Markt zu bringen. Diese Entwicklung symbolisiert einen signifikanten Schritt zur Stärkung unserer globalen Führungsposition, während wir die erste von vielen patentierten Rezepturen einführen, die VESIsorb(R) verwendet," sagte Ben Ward, CEO. Maricanns Produkteinführung repräsentiert viele Marktersteinführungs-Meilensteine in der deutschen Cannabisbranche einschließlich: - Der ersten VESIsorb(R)-Rezeptur, die speziell für Cannabinoide angepasst ist; - Des ersten standardisierten CBD-Produkts mit gemessenen und belegten Stabilitätsdaten; und - Der ersten Rezeptur mit einem strategischen CBD:BCP (beta-caryophyllene)-Verhältnis von 4:1. Im Jahr 2017 erwarb Maricann mittels eines Kommerzialisierungsabkommens mit SourceOne Global Partners die Lieferrechte zu VESIsorb(R) zur Verwendung mit Cannabis für den menschlichen Verzehr in Kanada, Deutschland und in anderen Territorien. Mehrfache klinische Studien haben die Absorption und Bioverfügbarkeitsvorteile von VESIsorb(R), eine wissenschaftsgestützte Arzneimittelverabreichungstechnologie mit einem robusten Portfolio internationaler Patente. VESIsorb(R) wurde jetzt erfolgreich adaptiert, um die Wirkung der Cannabisrezepturen im menschlichen Körper zu optimieren. Seit 2007 haben nahezu 200 Millionen Verbraucher auf allen sechs Kontinenten eine natürliche Produktrezeptur mit VESIsorb(R) sicher und effektiv eingenommen. Laut Jesse Lopez, CEO und Gründer von SourceOne Global Partners, hat Maricanns Engagement am Aufbau einer direkten Infrastruktur für die deutsche Marktführung den Weg für einen neuen Standard für Cannabisprodukte in Europa bereitet. "Maricann besitzt alle die kritischen Elemente, um das VESIsorb(R)-Arzneimittelverabreichungssystem in der aufstrebenden globalen Cannabisbranche zu verfechten. Mit einem Fokus auf Innovation und klinische Forschung besitzen sie ebenfalls die finanzielle Stärke das Bewusstsein zu fördern und Verbraucher über diese ausgezeichneten Produktanwendungen zu unterrichten," sagte Lopez unterrichten. Über Maricann Group Inc. Maricann ist ein vertikal integrierter Produzent und Vertriebshändler von Marihuana für medizinische Zwecke. Das 2013 gegründete Unternehmen ist in Burlington, Ontario, Kanada und München, Deutschland, ansässig und hat Produktionsstätten in Langton, Ontario, Kanada. In Langton betreibt das Unternehmen einen Betrieb zum Anbau medizinischem Cannabis, zur Extraktion, Rezeptierung und Vertrieb gemäß der bundesstaatlichen Lizenzen der Regierung Kanadas. Das Unternehmen hat ebenfalls Produktionsbetriebe in Dresden, Sachsen und in Regensdorf, Schweiz. Maricann expandiert zurzeit ihren Anbaubetrieb und Hilfsanlagen in Kanada in einem 942.000 Quadratfuß (87.515m2) großen Anbau und wird weiterhin neue Gelegenheiten in Europa verfolgen. Kontakte: Investor Relations: Graham Farrell Leiter der Investor Relations graham@maricann.com Tel.: 647-643-7665 Corporate Headquarters (Kanada) Maricann Group Inc. (Toronto) 845 Harrington Court, Unit 3 Burlington Ontario L7N 3P3 Canada Tel. 289-288-6274 European Headquarters (Deutschland) Maricann GmbH Thierschstrasse 3 80538 München, Deutschland Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 13.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 713337 13.08.2018

ISIN CA5667241007

AXC0050 2018-08-13/07:41