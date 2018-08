TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Türkei-Krise hat nach den europäischen Aktienmärkten und der Wall Street zum Wochenschluss nun auch die asiatischen Börsen erreicht. Am Montag geht es im späten Geschäft an den Börsen in Ostasien und Australien durch die Bank gen Süden. Denn Besserung in der Türkei-Krise ist trotz politischer Bemühungen im Land selbst nicht in Sicht. Im Gegenteil: Der freie Fall der türkischen Lira setzt sich am Montagmorgen mit unverminderter Intensität ungebremst fort, die Lira fällt auf immer neue Allzeittiefs.

Der türkische Finanzminister Berat Albayrak hatte am Freitag vergeblich versucht, die Märkte zu beruhigen, indem er unter anderem die Unabhängigkeit der Zentralbank betont hatte. Zugleich senkte er die Wachstumsprognose. Doch die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Sanktionen gegen das Land wegen der Inhaftierung eines US-Pastors lasten weiterhin schwer auf der türkischen Landeswährung.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan machte die Trump-Administration am Wochenende für den Konfrontationskurs verantwortlich und stieß neue politische Drohungen Richtung USA aus. Im Handel wird auf das hohe Leistungsbilanzdefizit der Türkei verwiesen. Um dieses zu finanzieren, brauche es Vertrauen unter Investoren. Dieses schwinde aber von Tag zu Tag mehr, heißt es im Handel mit Blick auf den Konfrontationskurs Erdogans.

Börsen auf Talfahrt

In Tokio geht es für den Nikkei-225 um 1,8 Prozent gen Süden. In ähnlichen Größenordnung geben die chinesischen Aktienmärkte in Schanghai und Hongkong ab, in Taipeh fallen die Kurse sogar noch deutlicher. Seoul meldet Verluste von 1,9 Prozent. In Tokio werden die Aktienkurse zusätzlich von steigenden Wechselkursen des Yen belastet. Denn während Schwellenlandwährungen wie die indonesische Rupiah tendenziell nachgeben, die Rupiah auf ein Dreijahrestief zum US-Dollar, wird die japanische Währung ihrem Ruf als vermeintlich sicherer Hafen in unsicheren Zeiten gerecht und steigt. Der Dollar sinkt auf 110,20 Yen nach Wechselkursen um 110,78 zur gleichen Zeit am Freitag.

Die anziehenden Yen-Kurse drücken auf die Notierungen von Exportwerten: Toyota Motor stürzen um 2,0 Prozent ab, Canon um 2,3 Prozent. In China stehen unter anderem Immobilienwerte unter Druck, nachdem von Bankenseite eine Senkung der Hypothekenzinsen verneint worden ist. In Sydney steigen die Titel der Krankenkasse NIB Holding um 9,6 Prozent nach einer Prognoseerhöhung.

Am Goldmarkt sinken die Preise trotz der Krise. Der starke Dollaranstieg verhindert eine Flucht in das Edelmetall. Die Feinunze verbilligt sich um 0,3 Prozent auf 1.208 Dollar.

=== S&P/ASX 200 (Sydney) 6.239,90 -0,61% +2,88% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.856,86 -1,98% -3,99% 08:00 Kospi (Seoul) 2.242,04 -1,79% -9,14% 08:00 Schanghai-Comp. 2.746,90 -1,73% -16,96% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.847,32 -1,83% -5,23% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.245,48 -1,20% -3,47% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.785,27 -1,13% +0,50% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:06 % YTD EUR/USD 1,1369 -0,1% 1,1384 1,1589 -5,4% EUR/JPY 125,21 -0,5% 125,80 128,67 -7,4% EUR/GBP 0,8914 -0,1% 0,8924 0,9017 +0,3% GBP/USD 1,2753 -0,0% 1,2758 1,2855 -5,7% USD/JPY 110,16 -0,3% 110,50 111,04 -2,2% USD/KRW 1130,29 +0,6% 1130,29 1118,84 +5,9% USD/CNY 6,8471 +0,4% 6,8471 6,8278 +5,2% USD/CNH 6,8876 +0,2% 6,8707 6,8294 +5,7% USD/HKD 7,8498 +0,0% 7,8496 7,8496 +0,5% AUD/USD 0,7266 -0,3% 0,7285 0,7419 -7,1% NZD/USD 0,6573 -0,1% 0,6578 0,6657 -7,4% Bitcoin BTC/USD 6.324,97 -1,0% 6.389,18 6.350,43 -53,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,53 67,63 -0,1% -0,10 +14,3% Brent/ICE 72,54 72,81 -0,4% -0,27 +13,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.208,42 1.211,65 -0,3% -3,23 -7,3% Silber (Spot) 15,26 15,32 -0,4% -0,06 -9,9% Platin (Spot) 818,90 828,10 -1,1% -9,20 -11,9% Kupfer-Future 2,73 2,74 -0,6% -0,02 -18,4% ===

