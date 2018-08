Die Nebenwirkungen des Handelskonflikts treffen Japan. Doch der jüngste Pakt mit der EU könnte ein probates Gegenmittel sein. Eines, das auch Nikkei-Anlegern schmecken könnte.

Dass das aktuelle Handelskriegsduell, das sich in erster Linie die USA und China liefern, keinen Gewinner kennt, dürfte mittlerweile außer Donald Trump jedem bewusst sein. Dass aber die drohende Spirale aus immer weiter steigenden Zöllen und Gegenzöllen, mit denen sich die beiden Streithähne gerade gegenseitig belegen, schon jetzt einiges in der Peripherie nach unten zieht, hat eventuell nicht jeder auf dem Schirm.

Merkliche Einbußen

Zumindest deutet sich bei Chinas Nachbarn Japan an manchen Stellen an, dass man dort den Konflikt nicht länger ignorieren kann. Für das Land der aufgehenden Sonne verdunkeln sich bei der Aussicht auf steigende Zölle ebenfalls die ökonomischen Perspektiven. Verwunderlich ist das allerdings nicht, man darf ja nicht vergessen: Für stattliche 64 Prozent des Importüberschusses gegenüber den Vereinigten Staaten ist der Autosektor Japans verantwortlich - wenn die US-Zölle in diesem Bereich um bis zu 25 Prozent erhöht werden würden, wäre das für das Wachstum des japanischen Bruttoinlandsprodukts ...

