Die Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) zeichnen ein sehr deutliches Bild: 2017 haben die Deutschen mit privaten PKWs eine Strecke von 630 Milliarden Kilometern zurückgelegt, was einer Laufleistung eines privaten PKWs von etwa 14.000 Kilometern im Jahr entspricht. Eine ähnliche Laufleistung von 19.300 km/Jahr erreichen Transporter unter 3,5 Tonnen - und auch die größeren Lieferfahrzeuge mit 3,5 bis sechs Tonnen liegen mit knapp 18.000 km/Jahr auf vergleichbarem Niveau.

Das Bild ändert sich allerdings, wenn die bewegten Massen steigen. So überschreitet die Laufleistung von LKWs über sechs Tonnen bereits die Marke von 37.000 km, die von Omnibussen liegt sogar über 57.000 km. Sattelzugmaschinen belegen mit beinahe 97.000 km den Spitzenplatz und legen somit - im Mittel - etwa 380 km am Tag zurück. Die Statistik des KBA in Bild 1 weist auch darauf hin, dass Zugmaschinen, LKWs und Busse "nur" zehn Prozent der Strecke zurücklegen, die von PKWs absolviert wird.

Trotzdem ist der im Vergleich zum PKW höhere Treibstoffbedarf dieser Fahrzeuge der Grund dafür, dass diese Klasse für einen Großteil des Verbrauchs fossiler Treibstoffe steht. Der bei weitem größte Unterschied zwischen privatem PKW und größeren Fahrzeugen zeigt sich in der erwarteten Lebensdauer. Während ein PKW bei einer Nutzung von über zehn Jahren auf 4000 Betriebsstunden kommt, erreicht ein im Schichtdienst eingesetzter Bus oder LKW nach 15 bis 20 Jahren 100.000 Betriebsstunden - eine große Herausforderung, ...

