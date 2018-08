Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die türkische Lira hat in der Nacht von Sonntag auf Montag ein neues Rekordtief erreicht. Für einen Dollar wurden zeitweise über 7 Lira gezahlt. Am Morgen kündigte die türkische Zentralbank "Maßnahmen" an, um den Verfall der heimischen Währung zu stoppen. Daraufhin erholt sich die Lira auf Kurse um 6,50 je US-Dollar.

In zahlreichen Reden in der Schwarzmeerregion machte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Samstag die Trump-Administration für einen Konfrontationskurs verantwortlich, der dazu beigetragen hat, die türkische Lira auf Talfahrt zu schicken. Präsident Trumps Entscheidung, Sanktionen und Strafzölle gegen die Türkei zu verhängen, nachdem monatelange Verhandlungen zur Befreiung eines amerikanischen Pfarrers gescheitert seien, würde eine jahrzehntelange Partnerschaft zwischen den beiden Nato-Mitgliedern riskieren, so der türkische Präsident. Erdogan sagte, der Dollar sei wie eine "Rakete" gestartet worden als Teil eine wirtschaftlichen Angriffs auf die Türkei. Ankara bereite sich nun darauf vor, die US-Währung zu meiden, wenn es um den Handel mit Ländern wie China oder Russland gehe. Erdogan hatte bereits zuvor in einem Beitrag für die "New York Times" gewarnt, dass sich die Türkei "neue Freunde und Alliierte" suchen werden, wenn Washington nicht den Kurs umkehre. "Schande über Euch", sagte Erdogan in einer Rede vor Anhängern in der Schwarzmeer-Stadt Unye: "Ihr tauscht euren strategischen Partner in der Nato für einen Pastor".

AUSBLICK UNTERNEHMEN

SALZGITTER (7.30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 2.439 +8% 3 2.262 Ergebnis vor Steuern 111 +381% 3 23

TALANX (7.30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Bruttopraemien 8.178 +5% 2 7.801 Kapitalanlageergebnis 1.023 -5% 3 1.074 EBIT 546 -1% 4 549 Ergebnis nach Steuern/Dritten 211 -6% 3 225 Ergebnis je Aktie 0,87 -2% 2 0,89

1&1 DRILLISCH (7.00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 914 +477% 15 158 EBITDA 177 +375% 15 37 Ergebnis nach Steuern 94 -- 15 9,1 Ergebnis je Aktie 0,53 +279% 15 0,14

UNITED INTERNET (7.00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 1.281 +28% 7 1.001 EBITDA 289 +33% 6 217 EBIT 195 +22% 4 159 Ergebnis nach Steuern/Dritten 91 +8% 3 84 Ergebnis je Aktie 0,44 +5% 3 0,42

Weitere Termine:

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juli, Frankfurt

07:30 DE/Scout24 AG, Ergebnis 1H, München

07:30 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 1H (08:15 Telefonkonferenz), Berlin

07:35 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 2Q (09:00 Telefonkonferenz)

09:30 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1H, Stuttgart

11:45 DE/Cancom SE, Ergebnis 1H, München

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.826,00 -0,38% Nikkei-225 21.935,29 -1,63% Shanghai-Composite 2.752,79 -1,52% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.424,35 -1,99 DAX-Future 12.414,50 -2,02 XDAX 12.421,55 -2,03 MDAX 26.671,70 -1,16 TecDAX 2.923,12 -0,84 EuroStoxx50 3.426,28 -1,94 Stoxx50 3.100,12 -1,19 Dow-Jones 25.313,14 -0,77 S&P-500-Index 2.833,28 -0,71 Nasdaq-Comp. 7.839,11 -0,67 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,32 +74

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,65 -0,65 -0,04 Deutschland 10 Jahre 0,32 0,32 -0,11 USA 2 Jahre 2,60 2,60 0,71 USA 10 Jahre 2,87 2,87 0,46 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,09 0,10 0,05

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Krise in der Türkei bleibt auch zu Wochenbeginn das Topthema an den Finanzmärkten. Europas Börsen dürften am Montag daher mit Abschlägen starten, zumal es keine Anzeichen dafür gibt, dass die türkische Regierung einzulenken gedenkt. Auch in Asien gaben die Aktienkurse kräftig nach. Bayer könnten unter Druck geraten, nachdem ein US-Gericht die nun zu Bayer gehörende Monsanto zu einer Zahlung von 289,2 Millionen Dollar (253 Millionen Euro) verurteilt hat, da zwei seiner starken Unkrautvernichter Krebs verursacht haben könnten.

Rückblick: Sehr schwach - Der Ausverkauf der türkischen Lira hat Europas Börsen zum Wochenausklang schwer belastet. Die Anleger fürchten sich vor einer systemischen Krise. Vor allem die Kurse der Banken standen unter Abgabedruck wegen Sorgen um die finanziellen Engagements der Geldhäuser in türkischen Schuldtiteln bzw deren Verbindungen mit türkischen Banken. In Europa führte der Bankensektor mit Abgaben von 3,2 Prozent mit Abstand die Verliererliste an. Nach Statistik der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIS) sind vor allem spanische Banken in der Türkei mit mehr als 80 Milliarden Dollar engagiert, gefolgt von französischen Geldinstituten, die es auf fast 40 Milliarden bringen. BBVA verloren 5,2 Prozent und BNP Paribas fielen um 3,0 Prozent zurück. Unter Druck standen auch Europas Chipaktien nach einer Abstufung des Sektors durch Morgan Stanley. Die Analysten geben dem Sektor nur noch eine "In line"-Einstufung nach zuvor "Attractive". Unter anderem fielen STMicro um 4,9 Prozent, Infineon um 2,8 Prozent und ASML um 2,1 Prozent. Zur Begründung verwies Morgan Stanley auf die Schwäche bei Speicherchips und Auftragsfertigern.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Abverkauft wurden die Bankentitel im DAX. Die Anleger sorgen sich um das Exposure des Sektors in der Türkei. Nach Statistik der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIS) sind vor allem spanische und französische Banken in der Türkei engagiert. Das Engagement der deutschen Institute beläuft sich aber immerhin auf rund 17 Milliarden Dollar. Für die Aktie der Deutschen Bank ging es um 4,1 Prozent nach unten, Commerzbank verloren 3,5 Prozent. K+S verloren 7,2 Prozent. Das Unternehmen hat gewarnt, die kursierenden Gewinnschätzungen in diesem Jahr nicht zu erreichen. Die Aktie des Autozulieferers Hella verlor nach Bekanntgabe des Nettoergebnisses 1,5 Prozent. Bechtle sprangen im TecDAX nach einem erhöhten Ausblick um 4,9 Prozent. Nach einer Gewinnwarnung brachen Surteco um 13,4 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Nach den Turbulenzen im regulären Geschäft ging es am Freitagabend im nachbörslichen Handel sehr ruhig zu - wie meist vor dem Wochenende. Evotec hätten am Abend um 0,8 Prozent nachgegeben, berichtete ein Händler. Einen nachrichtlichen Hintergrund dafür habe es ebensowenig gegeben wie für das Minus von 0,6 Prozent in der Aktie von Rocket Internet.

USA / WALL STREET

Leichter - sich weiter zuspitzende Türkei-Krise hat zum Wochenausklang auch an der Wall Street zu Abgaben geführt. Die Daten zu den US-Verbraucherpreisen im Juli trafen exakt die Prognosen der Volkswirte und hatten daher keinen Einfluss auf den Markt. Bei den Einzelwerten ging es für die Aktie des Medienkonzerns News Corp, zu dem auch diese Nachrichtenagentur gehört, um 13,5 Prozent nach unten. Die Konsolidierung australischer Fernsehaktivitäten hat dem Konzern im vierten Geschäftsquartal zwar einen Umsatzschub, jedoch auch einen Nettoverlust beschert. Qualcomm hielten sich mit minus 0,3 Prozent besser als der Markt. Das Unternehmen hat in einem Patentstreit in Taiwan um sein Lizenzierungsgeschäft einen Sieg errungen. Dropbox fielen um 9,8 Prozent. Die Zweitquartalszahlen des Datenspeicherdienstes waren überraschend gut ausgefallen. Auf dem Kurs lastet jedoch der zeitgleich mit der Veröffentlichung der Zahlen angekündigte Rücktritt des COO Dennis Woodside. Außerdem endet die Haltefrist für Dropbox-Aktien nach dem Börsengang früher als erwartet. Schwächster Wert im Dow waren Intel mit minus 2,6 Prozent. Goldman Sachs hatte die Titel auf "Sell" von "Neutral" abgestuft.

Die jüngste Zuspitzung der Türkei-Krise ließ Anleger in den vermeintlich sicheren Hafen des US-Anleihemarkts flüchten. Die Zehnjahresrendite fiel um 6 Basispunkte auf 2,87 Prozent.

