Der Verein "Zukunft Heimat", der regelmäßig zu asylkritischen Kundgebungen in Cottbus aufruft, steht nach Einschätzung des Verfassungsschutzes Brandenburg in engem Kontakt zu Rechtsextremen.



Dem ARD-Politikmagazin Kontraste teilte der Verfassungsschutz im Rahmen von Recherchen zum Filmprojekt "Wer ist das Volk - Cottbus in Aufruhr" mit: "Der Verfassungsschutz sieht deutliche Verbindungen zwischen der alteingesessenen rechtsextremen Szene von Brandenburg und dem noch jungen Verein."



"Zukunft Heimat" hatte es in der Vergangenheit immer wieder abgelehnt, sich von rechtsextremen Podiumsbeiträgen bei den Aufläufen in Cottbus zu distanzieren und Medien, die über rechtsextreme Teilnehmer berichtet hatten, als "Lügenpresse" verunglimpft.



Der von der rbb-Redaktion "Kontraste" produzierte Film "Wer ist das Volk? Cottbus in Aufruhr" läuft in der Sendereihe "Exclusiv im Ersten" am Montag, den 13.08.2018, um 21.45 Uhr in der ARD und am 21.08.2018 um 22:15 Uhr im rbb Fernsehen.



