Die türkische Lira hat in der Nacht von Sonntag auf Montag ein neues Rekordtief erreicht. Für einen Dollar wurden zeitweise über 7 Lira gezahlt. Am Morgen kündigte die türkische Zentralbank "Maßnahmen" an, um den Verfall der heimischen Währung zu stoppen. Daraufhin erholt sich die Lira auf Kurse um 6,50 je US-Dollar.

In zahlreichen Reden in der Schwarzmeerregion machte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Samstag die Trump-Administration für einen Konfrontationskurs verantwortlich, der dazu beigetragen hat, die türkische Lira auf Talfahrt zu schicken. Präsident Trumps Entscheidung, Sanktionen und Strafzölle gegen die Türkei zu verhängen, nachdem monatelange Verhandlungen zur Befreiung eines amerikanischen Pfarrers gescheitert seien, würde eine jahrzehntelange Partnerschaft zwischen den beiden Nato-Mitgliedern riskieren, so der türkische Präsident. Erdogan sagte, der Dollar sei wie eine "Rakete" gestartet worden als Teil eine wirtschaftlichen Angriffs auf die Türkei. Ankara bereite sich nun darauf vor, die US-Währung zu meiden, wenn es um den Handel mit Ländern wie China oder Russland gehe. Erdogan hatte bereits zuvor in einem Beitrag für die "New York Times" gewarnt, dass sich die Türkei "neue Freunde und Alliierte" suchen werden, wenn Washington nicht den Kurs umkehre. "Schande über Euch", sagte Erdogan in einer Rede vor Anhängern in der Schwarzmeer-Stadt Unye: "Ihr tauscht euren strategischen Partner in der Nato für einen Pastor".

AUSBLICK UNTERNEHMEN

SALZGITTER (7.30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 2.439 +8% 3 2.262 Ergebnis vor Steuern 111 +381% 3 23

TALANX (7.30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Bruttopraemien 8.178 +5% 2 7.801 Kapitalanlageergebnis 1.023 -5% 3 1.074 EBIT 546 -1% 4 549 Ergebnis nach Steuern/Dritten 211 -6% 3 225 Ergebnis je Aktie 0,87 -2% 2 0,89

1&1 DRILLISCH (7.00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 914 +477% 15 158 EBITDA 177 +375% 15 37 Ergebnis nach Steuern 94 -- 15 9,1 Ergebnis je Aktie 0,53 +279% 15 0,14

UNITED INTERNET (7.00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 1.281 +28% 7 1.001 EBITDA 289 +33% 6 217 EBIT 195 +22% 4 159 Ergebnis nach Steuern/Dritten 91 +8% 3 84 Ergebnis je Aktie 0,44 +5% 3 0,42

Weitere Termine:

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juli, Frankfurt

07:30 DE/Scout24 AG, Ergebnis 1H, München

07:30 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 1H (08:15 Telefonkonferenz), Berlin

07:35 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 2Q (09:00 Telefonkonferenz)

09:30 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1H, Stuttgart

11:45 DE/Cancom SE, Ergebnis 1H, München

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.826,00 -0,38% Nikkei-225 21.935,29 -1,63% Shanghai-Composite 2.752,79 -1,52% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.424,35 -1,99 DAX-Future 12.414,50 -2,02 XDAX 12.421,55 -2,03 MDAX 26.671,70 -1,16 TecDAX 2.923,12 -0,84 EuroStoxx50 3.426,28 -1,94 Stoxx50 3.100,12 -1,19 Dow-Jones 25.313,14 -0,77 S&P-500-Index 2.833,28 -0,71 Nasdaq-Comp. 7.839,11 -0,67 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,32 +74

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,65 -0,65 -0,04 Deutschland 10 Jahre 0,32 0,32 -0,11 USA 2 Jahre 2,60 2,60 0,71 USA 10 Jahre 2,87 2,87 0,46 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,09 0,10 0,05

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Krise in der Türkei bleibt auch zu Wochenbeginn das Topthema an den Finanzmärkten. Europas Börsen dürften am Montag daher mit Abschlägen starten, zumal es keine Anzeichen dafür gibt, dass die türkische Regierung einzulenken gedenkt. Auch in Asien gaben die Aktienkurse kräftig nach. Bayer könnten unter Druck geraten, nachdem ein US-Gericht die nun zu Bayer gehörende Monsanto zu einer Zahlung von 289,2 Millionen Dollar (253 Millionen Euro) verurteilt hat, da zwei seiner starken Unkrautvernichter Krebs verursacht haben könnten.

Rückblick: Sehr schwach - Der Ausverkauf der türkischen Lira hat Europas Börsen zum Wochenausklang schwer belastet. Die Anleger fürchten sich vor einer systemischen Krise. Vor allem die Kurse der Banken standen unter Abgabedruck wegen Sorgen um die finanziellen Engagements der Geldhäuser in türkischen Schuldtiteln bzw deren Verbindungen mit türkischen Banken. In Europa führte der Bankensektor mit Abgaben von 3,2 Prozent mit Abstand die Verliererliste an. Nach Statistik der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIS) sind vor allem spanische Banken in der Türkei mit mehr als 80 Milliarden Dollar engagiert, gefolgt von französischen Geldinstituten, die es auf fast 40 Milliarden bringen. BBVA verloren 5,2 Prozent und BNP Paribas fielen um 3,0 Prozent zurück. Unter Druck standen auch Europas Chipaktien nach einer Abstufung des Sektors durch Morgan Stanley. Die Analysten geben dem Sektor nur noch eine "In line"-Einstufung nach zuvor "Attractive". Unter anderem fielen STMicro um 4,9 Prozent, Infineon um 2,8 Prozent und ASML um 2,1 Prozent. Zur Begründung verwies Morgan Stanley auf die Schwäche bei Speicherchips und Auftragsfertigern.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Abverkauft wurden die Bankentitel im DAX. Die Anleger sorgen sich um das Exposure des Sektors in der Türkei. Nach Statistik der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIS) sind vor allem spanische und französische Banken in der Türkei engagiert. Das Engagement der deutschen Institute beläuft sich aber immerhin auf rund 17 Milliarden Dollar. Für die Aktie der Deutschen Bank ging es um 4,1 Prozent nach unten, Commerzbank verloren 3,5 Prozent. K+S verloren 7,2 Prozent. Das Unternehmen hat gewarnt, die kursierenden Gewinnschätzungen in diesem Jahr nicht zu erreichen. Die Aktie des Autozulieferers Hella verlor nach Bekanntgabe des Nettoergebnisses 1,5 Prozent. Bechtle sprangen im TecDAX nach einem erhöhten Ausblick um 4,9 Prozent. Nach einer Gewinnwarnung brachen Surteco um 13,4 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Nach den Turbulenzen im regulären Geschäft ging es am Freitagabend im nachbörslichen Handel sehr ruhig zu - wie meist vor dem Wochenende. Evotec hätten am Abend um 0,8 Prozent nachgegeben, berichtete ein Händler. Einen nachrichtlichen Hintergrund dafür habe es ebensowenig gegeben wie für das Minus von 0,6 Prozent in der Aktie von Rocket Internet.

USA / WALL STREET

Leichter - sich weiter zuspitzende Türkei-Krise hat zum Wochenausklang auch an der Wall Street zu Abgaben geführt. Die Daten zu den US-Verbraucherpreisen im Juli trafen exakt die Prognosen der Volkswirte und hatten daher keinen Einfluss auf den Markt. Bei den Einzelwerten ging es für die Aktie des Medienkonzerns News Corp, zu dem auch diese Nachrichtenagentur gehört, um 13,5 Prozent nach unten. Die Konsolidierung australischer Fernsehaktivitäten hat dem Konzern im vierten Geschäftsquartal zwar einen Umsatzschub, jedoch auch einen Nettoverlust beschert. Qualcomm hielten sich mit minus 0,3 Prozent besser als der Markt. Das Unternehmen hat in einem Patentstreit in Taiwan um sein Lizenzierungsgeschäft einen Sieg errungen. Dropbox fielen um 9,8 Prozent. Die Zweitquartalszahlen des Datenspeicherdienstes waren überraschend gut ausgefallen. Auf dem Kurs lastet jedoch der zeitgleich mit der Veröffentlichung der Zahlen angekündigte Rücktritt des COO Dennis Woodside. Außerdem endet die Haltefrist für Dropbox-Aktien nach dem Börsengang früher als erwartet. Schwächster Wert im Dow waren Intel mit minus 2,6 Prozent. Goldman Sachs hatte die Titel auf "Sell" von "Neutral" abgestuft.

Die jüngste Zuspitzung der Türkei-Krise ließ Anleger in den vermeintlich sicheren Hafen des US-Anleihemarkts flüchten. Die Zehnjahresrendite fiel um 6 Basispunkte auf 2,87 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.27 Uhr EUR/USD 1,1385 +0,0% 1,1384 1,1417 EUR/JPY 125,59 -0,2% 125,80 126,31 EUR/CHF 1,1308 -0,0% 1,1313 1,1349 EUR/GBR 0,8926 +0,0% 0,8924 0,8931 USD/JPY 110,29 -0,2% 110,50 110,64 GBP/USD 1,2756 -0,0% 1,2758 1,2784 Bitcoin BTC/USD 6.398,98 +0,2% 6.389,18 6.471,72

Die türkische Lira fiel in der Nacht von Sonntag auf Montag im asiatisch dominierten Handel auf ein Rekordtief (siehe Tagesthema). Für einen Dollar wurden zeitweise über 7 Lira gezahlt. Andere Schwellenländerwährungen, etwa der südafrikanische Rand, werden im Zuge des Lira-Verfalls mit abverkauft.

Anleger setzen in dieser Situation auf klassische Fluchtwährungen wie Yen und Schweizer Franken, aber auch auf den Dollar. Der Euro fiel schon am Freitag unter 1,14 Dollar und verharrt am Montag unter dieser Marke. Am Donnerstag war die Gemeinschaftswährung mit etwa 1,1550 Dollar umgegangen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,63 67,63 0% 0,00 +14,5% Brent/ICE 72,65 72,81 -0,2% -0,16 +13,2%

Nach zwei Tagen mit Abgaben kam es bei den Ölpreisen am Freitag zu einer Erholung. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 1,2 Prozent auf 67,63 Dollar, Brent kletterte um 1,0 Prozent auf 72,81 Dollar. Die Internationale Energieagentur (IEA) hatte ihre Prognose für die globale Ölnachfrage erhöht. Das linderte Befürchtungen, dass als Folge des Handelsstreits die chinesische Ölnachfrage zurückgehen könnte. Daneben erhielt der Markt Unterstützung von Spekulationen, dass wegen der US-Sanktionen gegen Iran weniger iranisches Öl auf den Markt kommen könnte. Die Akteure am Ölmarkt schienen sich überdies nicht daran zu stören, dass in den USA weitere Ölförderanlagen den Betrieb aufgenommen aufgenommen haben, wie Baker Hughes, ein Ausrüster der Ölbranche, mitteilte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.208,53 1.211,65 -0,3% -3,12 -7,2% Silber (Spot) 15,28 15,32 -0,3% -0,04 -9,8% Platin (Spot) 819,30 828,10 -1,1% -8,80 -11,9% Kupfer-Future 2,73 2,74 -0,4% -0,01 -18,2%

Der feste Dollar belastete den Goldpreis. Die Feinunze ermäßigte sich am Freitag um 0,1 Prozent auf 1.212 Dollar und gibt am Montag weiter nach. Gold profitiert damit nicht von der Türkei-Krise und dem Handelskonflikt. Insgesamt werde der Goldpreis seit einiger Zeit eher vom Dollar bestimmt, der wiederum von steigenden US-Zinsen nach oben getrieben werde. Als sicherer Hafen habe das Edelmetall dagegen an Bedeutung verloren, hieß es aus dem Handel.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

DUBLIN-ABKOMMEN

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die bisherige europäische Asylregelung der Dublinverordnung als "nicht funktionsfähig" bezeichnet. "Nach der Theorie dürfte nie ein Migrant oder ein Flüchtling in Deutschland ankommen", sagte Merkel. "Das entspricht aber nicht der Realität." Deswegen müssten die EU-Mitgliedstaaten daran arbeiten, ein "faires Verteilsystem zu finden und gemeinsam die Rückführung zu organisieren".

SONNTAGSTREND

Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für "Bild am Sonntag" erhebt, geben die Sozialdemokraten gegenüber der Vorwoche einen Zähler ab auf 17 Prozent. Der Abstand zu den Grünen, die unverändert bei 15 Prozent stehen, war noch nie so gering, stellt die Zeitung fest. CDU/CSU legen einen Punkt zu auf 31 Prozent, auch die Linke gewinnt einen Punkt dazu und liegt bei 10 Prozent. Einen Zähler zur Vorwoche abgeben muss die AfD auf jetzt 14 Prozent, die FDP bleibt bei 8 Prozent.

RATINGS FITCH

Die Ratingagentur Fitch hat die Bonitätsnote für Griechenland auf "BB-" von "B" hochgestuft. Der Ausblick sei stabil. Die Fitch-Analysten stuften überdies Andorra hoch auf "BBB+" von "BBB" mit stabilem Ausblick. Fitch bestätigte ferner das Rating "A-" mit stabilem Ausblick für Slowenien. Ferner hob die Ratingagentur den Ausblick für Litauen auf "positiv" von "stabil" an und bestätigte das litauische Rating "A-".

IRAN-SANKTIONEN

Die deutschen Exporteure dürften wegen der Drohungen der USA mit Sanktionen aus dem Handel mit dem Iran aussteigen, erwartet der Präsident des Bundesverbands Großhandel Außenhandel Dienstleistungen (BGA), Holger Bingmann. "Wer versucht, weiter in den Iran zu exportieren, kann sein Amerika-Geschäft vergessen", sagte Bingmann in einem Interview mit den Zeitungen der "Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft". Schwierigkeiten drohten nicht nur mit den USA, sondern bei allen Verträgen, die auf Dollar-Basis abgewickelt werden.

BAYER / MONSANTO

Ein US-Gericht hat den nun zu Bayer gehörenden Agrarkonzern Monsanto zu einer Zahlung von 289,2 Millionen Dollar (253 Millionen Euro) verurteilt, da zwei seiner starken Unkrautvernichter Krebs verursacht haben können. Das Jury-Urteil des San Francisco Superior Court ist damit der jüngste Rückschlag für Monsanto. Denn das Flaggschiff-Produkt Roundup kommt seit der Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation 2015, wonach sein Hauptbestandteil Glyphosat wahrscheinlich krebserregend ist, immer stärker unter Druck.

COMMERZBANK

will das Geschäftsvolumen im Privatkundensegment stärker ausbauen als bisher geplant. Damit sollen die für 2020 ausgegeben Ziele erreicht werden. Bei Privatkunden stünden die Gewinnmargen im Kredit- und Wertpapiergeschäft aktuell unter Druck, sagte Vorstand Michael Mandel in einem Interview mit dem "Handelsblatt".

FRESENIUS KABI

ist vor einem US-Gericht mit dem Versuch gescheitert, die geplante Hinrichtung eines Straftäters stoppen zu lassen, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Der Konzern hatte vor dem Gericht im Bundesstaat Nebraska argumentiert, er könne nicht zulassen, dass bei der Hinrichtung per Giftspritze zwei seiner Präparate zum Einsatz kommen, und begründete dies mit der in Europa vorherrschenden ablehnenden Haltung zur Todesstrafe. Richter Richard Kopf wies den Antrag in seinem am Freitag ergangenen Urteil zurück.

THYSSENKRUPP

Der amtierende ThyssenKrupp-Chef Guido Kerkhoff soll laut einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" nicht dauerhaft den Konzern führen. Dies berichtet das Blatt unter Berufung auf maßgebliche Aktionäre. Die Finanzinvestoren Cevian und Elliott, die beide den Sturz von Vorgänger Heinrich Hiesinger betrieben haben, sprechen sich demnach auch gegen Kerkhoff als dauerhafte Lösung für die Konzernspitze aus

VW

Die US-Bundesstaaten wollen nach Informationen der "Welt am Sonntag" mit dem Geld von Volkswagen ihre Fuhrparks mit alten Dieselmotoren erneuern und ein Ladenetz für Batterieautos aufbauen. Von den Milliardenstrafen, die der VW-Konzern wegen des Abgasbetrugs in den USA zahlten musste, sind rund 2,9 Milliarden Dollar in einen Umweltfonds geflossen.

DÜRR

hat sich nach den neuen US-Sanktionen gegen den Iran aus dem Land zurückgezogen. "Das Irangeschäft hat in den vergangenen Jahren angezogen. Nun haben wir unsere Aktivitäten vorerst eingestellt", sagt Finanzvorstand Carlo Crosetto der "Börsen-Zeitung". Mit zwei Großaufträgen im vergangenen Geschäftsjahr sei das dortige Geschäftsvolumen zwar "nicht kriegsentscheidend, aber eben auch nicht wenig" gewesen und "auch in puncto Marge eine Opportunität, die uns nun entgeht", so Crosetto.

UNITED INTERNET

hat bei der Vorlage von Zahlen zum zweiten Quartal den Ausblick bestätigt. Die Zahlen im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis/Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj 2Q18 ggVj 2Q17 Umsatz 1.278 +28% 1.280 +28% 1.001 EBITDA 287 +32% 286 +32% 217 EBIT 191 +20% 195 +22% 159 Erg nach Steuern/Dritten 99 +18% 96 +14% 84 Erg je Aktie 0,50 +19% 0,48 +14% 0,42

PORSCHE

plant laut einem Zeitungsbericht ein Spar- und Effizienzprogramm im Volumen von 6 Milliarden Euro, um das Ergebnis zu steigern. Das Programm solle vom kommenden Jahr an bis 2022 durchschnittlich 2 Milliarden Euro pro Jahr zum Ergebnis beitragen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten.

BUWOG

Für die noch übrig gebliebenen Aktionäre der Buwog AG kommt es nach der Übernahme durch die Vonovia SE zu einem "Squeeze Out". Den Minderheitsaktionären werden 29,05 Euro je Aktie geboten.

OHB

Der amerikanische Investor Guy Wyser-Pratte hält das Bremer Raumfahrt-Unternehmen OHB für nicht ausreichend gewappnet für die Folgen des Brexit. "Das ist ein ernstes Problem für OHB", sagte Wyser-Pratte im Interview mit dem Bremer Weser-Kurier. Ein Teil des technischen Know-Hows zum Bau der europäischen Galileo-Satelliten stamme vom britischen Partner Surrey Satellite Technology. Hierzu habe er von OHB-Chef Marco Fuchs "keine vernünftige Antwort bekommen".

EBM-PAPST

In Deutschland werden elektronische Bauteile knapp. "Die Lage ist nicht nur schlimm, sondern dramatisch", sagte Stefan Brandl, der Vorsitzende der Geschäftsführung des Ventilator- und Motorenherstellers Ebm-Papst, der "Welt am Sonntag". Dies habe gravierende Folgen für mittelständische Firmen, die Aufträge nicht rechtzeitig abwickeln können oder ganz verlieren. Es gebe große Lieferengpässe bei Bauteilen, etwa zum Bestücken von Leiterplatten.

