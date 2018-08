Schock für Bayer: Die erst kürzlich übernommene Tochter Monsanto ist in einem Prozess mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat in den USA zu einem hohen Schadenersatz verurteilt worden. Gemäß dem Urteil muss Bayer an den Krebspatienten Dewayne Johnson 289 Millionen Dollar zahlen.

Den vollständigen Artikel lesen ...