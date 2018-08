Moody's Analytics, ein führender Anbieter von Financial Intelligence, hat seine preisgekrönte Data Alliance erweitert, zu der die Mitglieder Daten beisteuern können und im Gegenzug Benchmarking-Informationen über Kreditrisiken zu erhalten.

Mitglieder können nun Gewerbeimmobilien-Daten (Commercial Real Estate, CRE) über das Data Alliance Portal ("das Portal") in das Konsortium der Data Alliance hochladen. Durch ihren Beitrag erhalten Mitglieder des Datenkonsortiums Zugang zu Research und Analytik, welche auf Basis von Mietimmobilien- (Income-Producing Real Estate, IPRE) und Gewerbeimmobilien-Daten erstellt wird. Die Daten umfassen 66.000 Immobilien und mehr als 350 Ballungszentren. Diese branchenspezifischen Erkenntnisse, die direkt von den Marktteilnehmern eingeholt werden, ermöglichen es den Mitgliedern, ihr Portfoliorisiko mit dem ihrer Mitbewerber und anderen Mitgliedern des Datenkonsortiums zu vergleichen.

"Wir entwickeln ständig neue Technologien, mit denen die Mitglieder der Data Alliance auf einfachere Weise fundierte Einblicke in ihr Portfolio erhalten", sagte Jean Liu, Senior Director bei Moody's Analytics. "Die Möglichkeit für die Mitglieder, CRE-Daten über das Portal zur Verfügung zu stellen, ist ein wichtiger Schritt. Wir werden in den kommenden Monaten voraussichtlich eine ähnliche Portal-Funktionalität für die Bereitstellung von Projekt- und Infrastrukturfinanzdaten hinzufügen."

Die Data Alliance ist ein Kooperationsprojekt zwischen Moody's Analytics und führenden Finanzinstituten, das neben CRE zahlreiche Anlageklassen abdeckt, darunter Gewerbe- und Industrie-, Projekt- und Infrastruktur- sowie Anlagenfinanzierung. Die weltweite Datenbank enthält fast 100 Millionen Jahresabschlüsse von mehr als 20 Millionen Privatunternehmen und bietet die weltweit größte Datenbank mit Ausfallwahrscheinlichkeiten von nicht-börsennotierter Unternehmen. Die Mitglieder tragen Daten zu Privatunternehmen bei, die von Moody's Analytics aggregiert, anonymisiert und analysiert werden, um branchenbezogene Benchmark-Daten und Analysetools für die Konsortiumsmitglieder zu erstellen.

Die Bereitstellung von Daten über das Portal ist einfach und sicher. Beim Hochladen der Daten erhält das Mitglied eine sofortige Rückmeldung, ob sein Beitrag den Voraussetzungen entspricht. Er kann den Status seines Beitrags in Echtzeit überwachen. Nachdem seine Daten für die Konsortien angenommen wurden, wird ein Dashboard mit Eckdaten (KPI) und Diagrammen erstellt, welche die Benchmark-Daten veranschaulichen.

Im Juni wurde Moody's Analytics für die Data Alliance bei den Risk Technology Awards 2018 als Credit Data Provider of the Year ausgezeichnet. Vor dieser Auszeichnung wurde das Unternehmen bei den Risk Awards 2018 als Technology Vendor of the Year gewürdigt.

Klicken Sie hier, um mehr über das Data Alliance Portal zu erfahren.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics unterstützt seine Kunden mit Tools für Financial Intelligence und Analysen bei der Verwirklichung ihrer Ziele hinsichtlich Wachstum, Effizienz und Risikomanagement. Die Kombination aus unserer Expertise im Bereich Risiko, umfassenden Informationsressourcen und innovativer Technologieanwendung unterstützt Führungskräfte, um auf einen sich ständig weiterentwickelnden Markt zu reagieren. Unsere branchenführenden Lösungen, umfassenden Recherchen, Daten, Software und Beratungsdienste sind weithin dafür bekannt, ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten. Dank unseres Engagements für Qualität, Kundendienst und Integrität sind wir ein zuverlässiger Partner von Tausenden von Organisationen weltweit.

Moody's Analytics ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE: MCO), die für 2017 Umsatzerlöse in Höhe von 4,2 Milliarden US-Dollar meldete, weltweit rund 12.000 Mitarbeiter beschäftigt und in 42 Ländern präsent ist. Weitere Informationen über Moody's Analytics erhalten Sie unter www.moodysanalytics.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180812005010/de/

Contacts:

Moody's Analytics Communications

Justin Bursztein, 001.212.553.1163

Moody's Analytics Media Relations