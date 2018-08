Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die türkische Lira hat in der Nacht von Sonntag auf Montag ein neues Rekordtief erreicht. Für einen Dollar wurden zeitweise über 7 Lira gezahlt, ehe sich der Kurs auf etwa 6,80 Lira je Dollar erholte. In zahlreichen Reden in der Schwarzmeerregion machte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Wochenende die Trump-Administration für einen Konfrontationskurs verantwortlich, der dazu beigetragen hat, die türkische Lira auf Talfahrt zu schicken. Präsident Trumps Entscheidung, Sanktionen und Strafzölle gegen die Türkei zu verhängen, nachdem monatelange Verhandlungen zur Befreiung eines amerikanischen Pfarrers gescheitert seien, würde eine jahrzehntelange Partnerschaft zwischen den beiden Nato-Mitgliedern riskieren, so der türkische Präsident. Erdogan sagte, der Dollar sei wie eine "Rakete" gestartet worden als Teil eine wirtschaftlichen Angriffs auf die Türkei. Ankara bereite sich nun darauf vor, die US-Währung zu meiden, wenn es um den Handel mit Ländern wie China oder Russland gehe. Erdogan hatte bereits zuvor in einem Beitrag für die "New York Times" gewarnt, dass sich die Türkei "neue Freunde und Alliierte" suchen werden, wenn Washington nicht den Kurs umkehre. "Schande über Euch", sagte Erdogan in einer Rede vor Anhängern in der Schwarzmeer-Stadt Unye: "Ihr tauscht euren strategischen Partner in der Nato für einen Pastor".

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.824,70 -0,43% Nikkei-225 21.904,12 -1,77% Hang-Seng-Index 27.885,05 -1,70% Kospi 2.246,99 -1,57% Schanghai-Composite 2.764,23 -1,11% S&P/ASX 200 6.248,90 -0,47%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Türkei-Krise hat nach den europäischen Aktienmärkten und der Wall Street zum Wochenschluss nun auch die asiatischen Börsen erreicht. Am Montag geht es im späten Geschäft an den Börsen in Ostasien und Australien durch die Bank gen Süden. Denn Besserung in der Türkei-Krise ist trotz politischer Bemühungen im Land selbst nicht in Sicht. Im Gegenteil: Der freie Fall der türkischen Lira setzt zunächst fort, die Lira fällt auf immer neue Allzeittiefs. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan machte die Trump-Administration am Wochenende für den Konfrontationskurs verantwortlich und stieß neue politische Drohungen Richtung USA aus. Im Handel wird auf das hohe Leistungsbilanzdefizit der Türkei verwiesen. Um dieses zu finanzieren, brauche es Vertrauen unter Investoren. Dieses schwinde aber von Tag zu Tag mehr, heißt es. In Tokio werden die Aktienkurse zusätzlich von steigenden Wechselkursen des Yen belastet. Denn während Schwellenlandwährungen wie die indonesische Rupiah tendenziell nachgeben wird die japanische Währung ihrem Ruf als vermeintlich sicherer Hafen in unsicheren Zeiten gerecht und steigt. Die anziehenden Yen-Kurse drücken auf die Notierungen von Exportwerten: Toyota Motor stürzen um 2,0 Prozent ab, Canon um 2,3 Prozent. In China stehen unter anderem Immobilienwerte unter Druck, nachdem von Bankenseite eine Senkung der Hypothekenzinsen verneint worden ist. In Sydney steigen NIB Holding um 9,6 Prozent nach einer Prognoseerhöhung.

US-NACHBÖRSE

Nach zuletzt schwachen Geschäftszahlen in Verbindung mit einem gesenkten Ausblick kündigte Newell Brands nach der Schlussglocke an, die Marke Goody Products veräußern zu wollen. Die Aktie legte um 1,3 Prozent zu. Nach Vorlage von Zweitquartalszahlen erhöhte sich der Kurs des Immobilienfonds Innovative Industrial Properties um 2,3 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.313,14 -0,77 -196,09 2,40 S&P-500 2.833,28 -0,71 -20,30 5,97 Nasdaq-Comp. 7.839,11 -0,67 -52,67 13,55 Nasdaq-100 7.408,30 -0,79 -58,66 15,82 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 826 Mio 648 Mio Gewinner 988 1.469 Verlierer 1.946 1.449 Unverändert 127 142

Leichter - sich weiter zuspitzende Türkei-Krise hat zum Wochenausklang auch an der Wall Street zu Abgaben geführt. Die Daten zu den US-Verbraucherpreisen im Juli trafen exakt die Prognosen der Volkswirte und hatten daher keinen Einfluss auf den Markt. Bei den Einzelwerten ging es für die Aktie des Medienkonzerns News Corp, zu dem auch diese Nachrichtenagentur gehört, um 13,5 Prozent nach unten. Die Konsolidierung australischer Fernsehaktivitäten hat dem Konzern im vierten Geschäftsquartal zwar einen Umsatzschub, jedoch auch einen Nettoverlust beschert. Qualcomm hielten sich mit minus 0,3 Prozent besser als der Markt. Das Unternehmen hat in einem Patentstreit in Taiwan um sein Lizenzierungsgeschäft einen Sieg errungen. Dropbox fielen um 9,8 Prozent. Die Zweitquartalszahlen des Datenspeicherdienstes waren überraschend gut ausgefallen. Auf dem Kurs lastet jedoch der zeitgleich mit der Veröffentlichung der Zahlen angekündigte Rücktritt des COO Dennis Woodside. Außerdem endet die Haltefrist für Dropbox-Aktien nach dem Börsengang früher als erwartet. Schwächster Wert im Dow waren Intel mit minus 2,6 Prozent. Goldman Sachs hatte die Titel auf "Sell" von "Neutral" abgestuft.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,60 -4,1 2,65 140,2 5 Jahre 2,75 -6,1 2,81 82,2 7 Jahre 2,82 -6,1 2,88 57,3 10 Jahre 2,87 -5,4 2,93 42,8 30 Jahre 3,03 -4,3 3,07 -3,6

Die jüngste Zuspitzung der Türkei-Krise ließ Anleger in den vermeintlich sicheren Hafen des Anleihemarkts flüchten. Die Daten zu den Verbraucherpreisen entsprachen den Erwartungen und bewegten den Anleihemarkt daher nicht.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:06 % YTD EUR/USD 1,1387 +0,0% 1,1384 1,1589 -5,2% EUR/JPY 125,51 -0,2% 125,80 128,67 -7,2% EUR/GBP 0,8926 +0,0% 0,8924 0,9017 +0,4% GBP/USD 1,2758 -0,0% 1,2758 1,2855 -5,6% USD/JPY 110,24 -0,2% 110,50 111,04 -2,1% USD/KRW 1130,29 +0,6% 1130,29 1118,84 +5,9% USD/CNY 6,8744 +0,4% 6,8471 6,8278 +5,7% USD/CNH 6,8822 +0,2% 6,8707 6,8294 +5,7% USD/HKD 7,8497 +0,0% 7,8496 7,8496 +0,5% AUD/USD 0,7280 -0,1% 0,7285 0,7419 -6,9% NZD/USD 0,6578 -0,0% 0,6578 0,6657 -7,3% Bitcoin BTC/USD 6.341,75 -0,7% 6.389,18 6.350,43 -53,6%

Die türkische Lira brach zum Dollar auf ein Rekordtief ein, nachdem sich die Spannungen zwischen der Türkei und den USA zugespitzt hatten. Der Greenback kletterte im Tageshoch bis knapp an die Marke von 7 Lira heran, nachdem US-Präsident Donald Trump eine Verdoppelung der Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium aus der Türkei beschlossen hatte. Anleger setzten auf klassische Fluchtwährungen wie Yen und Schweizer Franken, aber auch auf den Dollar. Der Euro fiel im Tagestief bis auf 1,1387 Dollar und erholte sich im späten US-Handel auf knapp über 1,14 Dollar. Am Donnerstag war die Gemeinschaftswährung mit etwa 1,1550 Dollar umgegangen.

Die Lira fällt am Morgen auf neue Allzeittiefs. Stützungsmaßnahmen der türkischen Zentralbank verpuffen weitgehend.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,57 67,63 -0,1% -0,06 +14,4% Brent/ICE 72,64 72,81 -0,2% -0,17 +13,2%

Nach zwei Tagen mit Abgaben kam es bei den Ölpreisen zu einer Erholung. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 1,2 Prozent auf 67,63 Dollar, Brent kletterte um 1,0 Prozent auf 72,81 Dollar. Die Internationale Energieagentur (IEA) hatte ihre Prognose für die globale Ölnachfrage erhöht. Das linderte Befürchtungen, dass als Folge des Handelsstreits die chinesische Ölnachfrage zurückgehen könnte. Daneben erhielt der Markt Unterstützung von Spekulationen, dass wegen der US-Sanktionen gegen Iran weniger iranisches Öl auf den Markt kommen könnte. Die Akteure am Ölmarkt schienen sich überdies nicht daran zu stören, dass in den USA weitere Ölförderanlagen den Betrieb aufgenommen aufgenommen haben, wie Baker Hughes, ein Ausrüster der Ölbranche, mitteilte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.208,61 1.211,65 -0,3% -3,04 -7,2% Silber (Spot) 15,28 15,32 -0,2% -0,03 -9,8% Platin (Spot) 819,25 828,10 -1,1% -8,85 -11,9% Kupfer-Future 2,73 2,74 -0,3% -0,01 -18,1%

Der feste Dollar belastete den Goldpreis. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,1 Prozent auf 1.212 Dollar und profitierte damit nicht von der Türkei-Krise und dem Handelskonflikt. Insgesamt werde der Goldpreis seit einiger Zeit eher vom Dollar bestimmt, der wiederum von steigenden US-Zinsen nach oben getrieben werde. Als sicherer Hafen habe das Edelmetall dagegen an Bedeutung verloren, hieß es aus dem Handel.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

KONJUNKTUR SINGAPUR

BIP 2Q annualisiert rev. +0,6% gg Vorquartal (vorläufig +1,0%)

BIP 2Q rev. +3,9% gg Vorjahr (vorläufig +3,8%)

IRANKRISE

