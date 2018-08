Eine Schadenersatzklage in den USA im Zusammenhang mit einem glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmittel der Bayer-Tochter Monsanto hat Anleger des deutschen Dax-Konzerns am Montag auf dem falschen Fuß erwischt. Die Aktien rauschten im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um mehr als sechs Prozent in die Tiefe. "Das sorgt für massive...

Den vollständigen Artikel lesen ...