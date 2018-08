FRANKFURT (Dow Jones)--Der Versicherungskonzern Talanx hat im ersten Halbjahr Einnahmen und Gewinn erhöht und die Profitabilität gesteigert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der MDAX-Konzern.

Die Talanx AG rechnet im laufenden Jahr mit einem Nettogewinn von rund 850 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr hat der Konzern mit 437 Millionen Euro bereits mehr als die Hälfte davon erzielt. Im zweiten Quartal verdiente Talanx 219 Millionen Euro nach 225 Millionen im Vorjahreszeitraum.

"Mit dem Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2018 sind wir zufrieden", sagte Vorstandschef Torsten Leue.

Die Rückversicherungstochter Hannover Rück hat vergangene Woche gute Zahlen für das erste Halbjahr gemeldet. Sie profitierte von einer geringen Großschadenslast. Allerdings geht sie wegen Bestandsumschichtungen im Leben-Geschäft in den USA von Belastungen im zweiten Halbjahr aus.

Das operative Ergebnis (EBIT) steigerte Talanx im ersten Halbjahr um 7,7 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Alle Geschäftsbereiche bis auf die Industrieversicherung trugen zu dem Wachstum bei.

Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote der Schaden-Erst- und Rückversicherung verbesserte sich im Halbjahr auf 96,7 von 97,0 Prozent. Die Kennziffer setzt Aufwendungen für Versicherungsbetrieb und Versicherungsleistungen ins Verhältnis zum Prämienaufkommen. Je niedriger die Quote, desto profitabler arbeitet eine Versicherung.

Das Großschadensaufkommen stieg im Halbjahr auf 241 von 195 Millionen Euro. Auf die Rückversicherung entfielen 93 Millionen Euro.

Das Bruttoprämienaufkommen legte in den ersten sechs Monaten um 6,9 Prozent auf 18,8 Milliarden Euro zu. Bereinigt um Wechselkurseffekte lag das Plus bei 11,8 Prozent. Talanx strebt für das laufende Jahr ein wechselkursbereinigtes Wachstum von über 5 Prozent an. Das Kapitalanlageergebnis sank im Halbjahr um 3,7 Prozent auf 2,0 Milliarden Euro.

Für das Gesamtjahr 2018 strebt die Talanx-Gruppe ein Bruttoprämienwachstum auf Basis konstanter Wechselkurse um mehr als 5,0 Prozent an. Die Kapitalanlagerendite sollte mindestens 3,0 Prozent und die Eigenkapitalrendite rund 9,0 Prozent entsprechen.

Talanx hält an dem Ziel fest, 35 bis 45 Prozent des Konzernergebnisses als Dividende auszuschütten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2018 02:06 ET (06:06 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.