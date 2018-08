Fundamental: In der letzten Woche veröffentlichte Daten bestätigten eine robuste Wirtschaftslage in den USA. Es wurden weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Zwar stagnierten die US-Erzeugerpreise im Juli zum Vormonat, legten aber um 3,3 Prozent zum Vorjahresniveau zu. Die Verbraucherpreise stiegen im Juli um 0,2 Prozent zum Vormonat und um 2,9 Prozent zum Vorjahresmonat. Auch die Kernrate kletterte um 0,2 Prozent auf Monatssicht und um 2,4 Prozent auf Jahressicht. Die US-Notenbank strebt eine Inflationsrate von rund zwei Prozent an. Robuste Konjunkturdaten könnten sie in ihrer Auffassung bestärken, dass eine weitere Zinsanhebung angemessen sei.

Technisch: Der Wechselkurs von Euro in US-Dollar setzt weiterhin seinen im April begonnenen Abstieg fort. Damals befanden sich die Notierungen um 1,24 US-Dollar, heute um 1,14 US-Dollar. Die fallende Tendenz lässt sich mittlerweile mit einem Abwärtstrend zwischen 1,10 und 1,166 US-Dollar beschreiben. Nachdem die erste Welle nach unten um 1,15 US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...