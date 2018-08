Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Salzgitter nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analyst Eugene King bewertet die Resultate des zweiten Quartals in einer ersten Reaktion am Montag als durchwachsen. Positiv sei der bessere Vorsteuergewinn, so der Experte. Leicht enttäuschend seien indes lediglich bestätigte Jahresziele, nachdem er und auch die Markterwartungen bereits darüber lägen. King hält den Ausblick von Salzgitter allerdings für konservativ./ag/tih

Datum der Analyse: 13.08.2018

ISIN DE0006202005

AXC0074 2018-08-13/08:56