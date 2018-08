Für Bauherr und Betreiber Progroup aus Landau ist es die bereits dritte Papierfabrik, nach deren Fertigstellung die Jahresproduktion des Unternehmens von Wellpappenrohpapier auf insgesamt 1,85 Mio. t steigen wird. Die Investitionssumme für das neue Projekt liegt bei 375 Mio. Euro.

Die Progroup hatte für ihre dritte Papierfabrik nach Burg bei Magdeburg und im brandenburgischen Eisenhüttenstadt eine europaweite Standortsuche gestartet. "Für unsere Standortwahl waren neben der räumlichen Nähe zu den bisherigen Standorten vor allem die guten verkehrstechnischen Anbindungen und die hohe industrielle Kompetenz der Region ausschlaggebend", erklärt Jürgen Heindl, CEO und Vorstandsvorsitzender der Progroup. Zugleich betont er: "Bei jedem Projekt verfolgen wir eine Greenfield-Strategie und investieren daher umweltbewusst in State-of-the-Art-Anlagen - also in Anlagen, die nicht nur dem neuesten Stand der Technik entsprechen, sondern selbst neue Standards setzen."

Die zum Einsatz kommende Papiermaschine realisiert Voith Paper, ein weltweit tätiger Maschinenbauer aus Heidenheim. Die Maschine mit einer Arbeitsbreite von 9,2 m soll künftig Wellenstoff und Testliner innerhalb des Grammaturbereiches ...

