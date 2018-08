Am deutschen Aktienmarkt setzt sich zum Wochenauftakt der Abwärtstrend fort. Ein weiterer Verfall der türkischen Währung schürt die Angst vor einer neuen Bankenkrise in Europa und treibt damit die Anleger heraus aus Aktien und hinein in vermeintlich sichere Anlagen. Die Profiteure sind Immobilien und die Währungen Dollar, Yen und Franken. DAX-Anleger müssen sich langsam Sorgen um den langfristigen Aufwärtstrend machen.

Den vollständigen Artikel lesen ...