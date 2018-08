Tausende Rumänen gehen dieser Tage auf die Straße, um Neuwahlen zu fordern. Die sozialliberale Regierung ist aus ihrer Sicht korrupt.

In Rumänien sind am Sonntagabend erneut Tausende Bürger auf die Straße gegangen und haben den Rücktritt der aus ihrer Sicht korrupten sozialliberalen Regierung gefordert. Vor dem Regierungssitz in Bukarest kamen rund 10.000 Menschen zusammen, wie die Nachrichtenagentur Agerpres berichtete. In Cluj-Napoca ...

Den vollständigen Artikel lesen ...