Der deutsche Leitindex hat am Freitag einen bitteren Rückschlag erlebt. Der DAX stürzte knapp zwei Prozent bzw. 252 Punkte ab und schloss bei 12.424 Zählern. Schuld an dem Kursrutsch war die Krise in der Türkei. Marktidee: EUR/USD Der Euro befindet sich gegenüber dem US-Dollar seit Anfang 2017 in einem Aufwärtstrend. Seit Mai dieses Jahres ging es für die Gemeinschaftswährung allerdings nach unten. Am Freitag kam noch einmal zusätzliche Dynamik in den Kurs. Der Euro rutschte unter eine wichtige Unterstützung.