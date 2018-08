FRANKFURT (Dow Jones)--Deutsche Unternehmen werden in diesem Jahr nach Einschätzung der Ratingagentur Moody's weniger Anleihen begeben als im Vorjahr. "Wir gehen davon aus, dass das Gesamtvolumen dieses Jahr geringfügig unter dem Rekordwert des vergangenen Jahres von 105 Milliarden Euro liegen wird", schreibt Matthias Hellstern, Managing Director - Corporate Finance bei Moody's, in einem Kommentar. Grund sei unter anderem das erwartete Auslaufen des Anleihekaufprogramms der Europäischen Zentralbank (EZB).

Weitere Gründe seien die weltweit steigenden Handelsspannungen, mögliche Folgen des geplanten EU-Austritts Großbritanniens und andere politische Unwägbarkeiten in Europa. Die EZB hat im Juni in Aussicht gestellt, dass sie das Anleihekaufprogramm APP Ende 2018 auslaufen lassen will. Das bedeutet, dass sie keine zusätzlichen Anleihen mehr kaufen, aber fällig werdende Papiere ersetzen wird. Voraussetzung ist, dass sich die Wachstums- und Inflationaussichten nicht stark eintrüben.

