Bern (ots) - Die 15 Banken der Clientis Gruppe haben das operative

Ergebnis im ersten Halbjahr 2018 erneut gesteigert. Sie setzten das

qualitative Wachstum im Kundengeschäft fort und stärkten das solide

Eigenkapital abermals. Auf grosses Interesse stösst die neu lancierte

App «Clientis ImmoSnap», mit der Kunden den Wert einer Immobilie

selbst schätzen können.



Die Clientis Banken erhöhten den Betriebserfolg (Erfolg aus dem

ordentlichen Bankgeschäft) im Vergleich zum ersten Halbjahr des

Vorjahres um 2,0% auf CHF 110,6 Mio. Dabei entwickelten sich alle

Ertragspfeiler positiv.



Der Geschäftsaufwand reduzierte sich um 1,3% auf CHF 63,1 Mio. Die

Clientis Banken beschäftigten Mitte Jahr 621 Mitarbeitende (509

Vollzeitstellen) an 68 Standorten.



Cost/Income Ratio auf bestem Stand seit zehn Jahren



Weil der Betriebserfolg zunahm und gleichzeitig der

Geschäftsaufwand zurückging, erhöhte sich der Geschäftserfolg um 3,7%

auf CHF 39,6 Mio. «Unsere Banken konnten damit ihre operative

Effizienz erfreulicherweise weiter steigern», erklärt Andreas Buri,

CEO der Clientis AG, dem Kompetenz- und Dienstleistungszentrum der

Gruppe. Die Cost/Income Ratio, das Verhältnis von Aufwand und Ertrag,

verbesserte sich entsprechend um weitere 2,5 Prozentpunkte auf 58,2%.

Die Quote blieb damit erstmals seit zehn Jahren unter 60%.



Weil der Sondereffekt der Rückzahlung aus dem RBA-Hilfsfonds

(Vorjahresperiode: CHF 6,3 Mio.) wegfällt, nahm der

Halbjahres-Konzerngewinn um 10% auf CHF 33,5 Mio. ab. Im Vergleich

der letzten zehn Jahre handelt es sich gleichwohl um den

zweithöchsten Semestergewinn.



Bilanzsumme von knapp CHF 15 Milliarden



Die Kundengelder wuchsen in den ersten sechs Monaten 2018 um 2,6%

auf CHF 10,7 Mrd. an. Den Clientis Kunden wurden nach wie vor keine

Negativzinsen belastet. Mit den Kundengeldern wurden 84% der

Ausleihungen finanziert, was im Branchenvergleich eine hohe Quote

darstellt.



Die Ausleihungen an die Kunden wuchsen um 2,1% auf CHF 12,8 Mrd.

an. Davon entfielen 95% oder CHF 12,1 Mrd. auf das Kerngeschäft

Hypotheken (+2,0%). Die Clientis Banken wuchsen damit stärker als der

Gesamtmarkt - dies trotz unverändert konservativer

Finanzierungsgrundsätze. Die Bilanzsumme stieg um 2,7% auf CHF 14,9

Mrd. an.



Eigenmittel-Anforderungen um mehr als 50% übertroffen



Im Gleichschritt mit dem Bilanzsummen-Wachstum stärkte die

Clientis Gruppe ihr traditionell hohes Eigenkapital, und damit die

Sicherheit der Kundengelder, um weitere 1,8% auf CHF 1,34 Mrd. Die

Gesamtkapitalquote von 18,7% übertrifft die gesetzlichen

Eigenmittel-Anforderungen von 12,3% markant.



Für das gesamte Geschäftsjahr rechnet die Clientis Gruppe mit

einem gegenüber dem Vorjahr besseren operativen Resultat und - wegen

des wegfallenden Sondereffekts RBA-Hilfsfonds - mit einem deutlich

geringeren Konzerngewinn.



Positives Fazit zu IT-Grossprojekt



Seit Anfang 2018 ist die Inventx AG neuer Provider für die

umfangreiche und komplexe Banken-Informatik. «Die Bilanz zum

Projektabschluss fällt für alle drei Schlüsselbereiche, nämlich

Termine, Qualität und Kosten, sehr positiv aus», stellt Andreas Buri

erfreut fest.



Dem Providerwechsel der 15 Clientis Banken hatten sich 10 weitere

Regionalbanken angeschlossen. Mit 25 Banken handelte es sich um die

grösste IT-Transition der letzten Jahre in der Schweiz. Sie führt bei

allen Instituten zu tieferen IT-Betriebskosten.



Bestes Rating bestätigt



Die Rating-Agentur Moody's bestätigte im Mai 2018 die Bewertung

«A1» für die langfristige Schuldnerqualität, die Höchstnote «Prime 1»

für die kurzfristigen Verbindlichkeiten sowie den Ausblick mit

«stabil» - dies nach dem angekündigten Austritt der Clientis Zürcher

Regionalbank aus der Gruppe per Ende 2019. Das Rating bleibt damit

auf dem für die Gruppe höchsten Niveau seit deren Bestehen.



Neu: «Clientis ImmoSnap»



Mit der App «Clientis ImmoSnap» haben die Clientis Banken vor

einigen Wochen ein weiteres digitales Angebot eingeführt. Bestehende

und potenzielle Kunden können damit eine Immobilie selbst schätzen.

Benötigt werden lediglich ein Bild des Objekts und wenige

Detailangaben. Die App zeigt darauf sofort den Wert eines typischen

Objekts im Umkreis des betreffenden Standorts an. «Mit ImmoSnap

unterstreichen wir unsere Kompetenz im Kerngeschäft

Immobilienfinanzierungen», erläutert Andreas Buri. Die App wurde in

Zusammenarbeit mit dem führenden schweizerischen

Immobilien-Beratungsunternehmen IAZI entwickelt.



Die Clientis Gruppe treibt die Digitalisierung auch in weiteren

Projekten plangemäss voran. So werden für die Kunden in der zweiten

Jahreshälfte neue, benutzerfreundliche Auftritte beim e-Banking und

beim Internet bereitgestellt. Für ergänzende Dienstleistungen wird

zeitgleich ein Internet-Kundenportal eingeführt.



Zahlen zum Halbjahresabschluss:

https://clientis.ch/de/content/medien/mediendokumentationen



Clientis ImmoSnap:

https://clientis.ch/immosnap



