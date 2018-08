In der Gründerszene auf der ganzen Welt zeigt sich das gleiche Bild: Es gibt unzählige zukunftsträchtige Ideen, aber den jungen Entrepreneuren fehlt das notwendige Geld, ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Diese Lücke können Wagniskapitalgeber - sogenannte Venture-Capitalists - schliessen.

Junge Unternehmer müssen sich häufig ein dickes Fell zulegen, wenn es darum geht, Banken um Geld anzufragen. Einer von drei Gründern schafft es, eine Bank von seiner Idee zu überzeugen. Den Banken ist das Risiko zu hoch, weil die Unternehmer meist kaum oder gar keine Sicherheiten zu bieten haben. Darüber hinaus fehlt das Know-how in den Startups, das Unternehmen in die Zukunft zu führen. Banken attestieren den Entrepreneuren oft eine schlechte Bonität und lehnen die Finanzierungsanfragen ab. Somit heißt es für die jungen Unternehmer, nach Alternativen zu suchen. Es bestehen zahlreiche Möglichkeiten der staatlichen Förderung, weitere Informationen dazu gibt es im "KMU-Portal für kleine und mittlere Unternehmen". Diesbezüglich müssen die Startups jedoch bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Weitere Möglichkeiten sind die Crowd-Finanzierung, die Finanzierung durch Freunde und Familie oder durch einen externen Investor. Bei diesen Möglichkeiten muss der Gründer seine potenziellen Investoren von seiner Geschäftsidee überzeugen. Mehr kann er zu diesem Zeitpunkt in den meisten Fällen noch nicht vorweisen.

Venture-Capital - das kann die Lösung sein

Venture-Capital-Investoren, wie beispielsweise die COOPERATIVA Venture Group, geben jungen Unternehmen eine Chance, wenn sie von der jeweiligen Geschäftsidee überzeugt ...

