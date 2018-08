Die Mitarbeiter an Bord der Züge der Deutschen Bahn bekommen ein neues Outfit. Es soll Schaffner und Zugbegleiter an Bord selbstbewusster machen. Was sich der Konzern sonst noch dabei gedacht hat.

Es verändert sich was bei der Deutschen Bahn. Vor allem für die 43.000 Mitarbeitern, die an den Bahnhöfen, in den Zügen, den Reisezentren und den Bussen der Deutschen Bahn direkten Kundenkontakt haben, brechen neue Zeiten an. Sie arbeiten bald in einem neuen Outfit.

Erstmals seit 15 Jahren tauscht die Deutsche Bahn ihre Uniformen aus. Von dieser Woche an testen 250 Mitarbeiter neue Kleidungsstücke. Bisher erkennt man das Zugpersonal an blauen Uniformen mit knallroten Details, jetzt will der Konzern zu Blau mit Weinrot wechseln. Die Frauen tragen lila Röcke, die Herren blaue Sakkos. Designer Guido Maria Kretschmer - bekannt aus der TV-Sendung "Shopping Queen" - hat dabei geholfen. Die neue Uniform werde voraussichtlich von Ende 2019 an flächendeckend eingeführt, teilt der Konzern mit. Die Hoffnung: etwas "moderner und sympathischer" wirken, wie Personalvorstand Martin Seiler sagt. Insgesamt tragen rund 43.000 Mitarbeiter des Konzerns Uniform. Oder "Unternehmensbekleidung", wie es offiziell heißt, "UBK".

Bahnchef Richard Lutz sagte bei der Bilanzpressekonferenz im ...

