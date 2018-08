Die USA erhöhen die Zölle auf Stahleinfuhren aus der Türkei - und setzen damit die Lira weiter unter Druck. Die Ereignisse des Tages im Newsblog.

Im Streit mit der Türkei ziehen die USA die wirtschaftlichen Daumenschrauben an: In der Nacht zu Montag erhöhte Washington die Zölle auf Stahl aus der Türkei von 25 auf 50 Prozent - und beschleunigte damit den Verfall der türkischen Lira, die seit Jahresbeginn mehr als 45 Prozent an Wert verloren hat. Die türkische Zentralbank versucht derweil, den dramatischen Kursverfall mit verschiedenen geldpolitischen Maßnahmen zu stoppen. In unserem Newsblog lesen Sie die Entwicklungen in der türkischen Währungskrise.

+++ 9.10 Uhr: Währungskrise in der Türkei setzt Dax zu +++

Der deutsche Leitindex ist zum Wochenstart 0,6 Prozent schwächer in den Handel gestartet. "Die Börsen sind zurück im Krisenmodus", sagt Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Investoren befürchten vom Kursabsturz Ansteckungseffekte für Schwellenländer und europäische Banken.

+++ 8.55 Uhr: Türkei sendet Schockwellen nach Japan +++

Die Währungskrise schlägt Wellen bis nach Asien. Anleger zogen in großem ...

