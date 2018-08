Die Stuttgarter Volkswagen-Tochter will mit einem Programm zur Effizienzsteigerung mehrere Milliarden Euro einsparen. Das Programm soll vom kommenden Jahr an bis 2022 durchschnittlich 2 Mrd. Euro pro Jahr zum Gewinn beisteuern. Ein Großteil der 6 Mrd. Euro soll durch eine Steigerung der Effizienz etwa in der Produktentwicklung und der Fertigung sowie durch eine Senkung der Materialkosten gespart werden. Außerdem will sich der Sportwagenbauer neue digitale Geschäftsmodelle erschließen. Die Personalkosten sollen dagegen nicht gesenkt werden.



