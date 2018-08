Daten sind das neue Öl, Informationen das neue Gold. Dieses inzwischen fast schon geflügelte Markt-Sprichwort umfasst geradezu punktgenau, mit welcher Materie sich die Münchner NorCom Information Technology AG beschäftigt. Es geht um das Handling und die Auswertung von Big Data.

Als Softwarespezialist hat sich NorCom der Analyse großer Datenmengen (Big Data) verschrieben. Ein Trendthema, in dem sich auch IT-Größen wie IBM und SAP engagieren. NorCom hat es geschafft, mit einer eigenen Analyse-Plattform namens DaSense eine interessante Nische zu besetzen. Diese Software-Plattform ermöglicht es den Kunden, extrem große Mengen von Daten zu analysieren. Auch wenn die Plattform nicht industriespezifisch aufgebaut ist, so hat sich eine klare Fokussierung auf den Automobilsektor ergeben. Wichtigster Kunde ist Daimler. Aber auch bei Audi und BMW konnte man erste Testinstallationen durchführen. Dass die Autohersteller Fokus-Kunden sind, liegt an zwei Trends der Branche: Autonomes und vernetztes Fahren. Bei diesen Anwendungen fallen riesige Datenmengen an, die für einen reibungslosen Ablauf strukturiert und ausgewertet werden müssen. Darüber hinaus hat NorCom mit der Software-Plattform Eagle ein zweites Standbein geschaffen. Hier geht es um Dokumentenmanagement innerhalb von Unternehmensstrukturen, was letztlich nur eine andere Art von Datenhandling ist.

Die jüngsten Unternehmenszahlen zeigen aber, dass die Fokussierung auf eine Branche risikobehaftet ist. So meldete NorCom auf Basis vorläufiger Zahlen für das erste Halbjahr eine Gesamtleistung von 7,1 Mio. Euro, ein Abschlag zum Vorjahr um rund 6,6 %. Auch bei der Profitabilität (EBITDA) mussten Abstriche gemacht werden. Hier wurden 0,7 Mio. Euro nach 0,9 ...

