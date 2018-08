BERLIN (Dow Jones)--Die politische Stimmung in Bayern und den übrigen westdeutschen Bundesländern ist laut einer aktuellen Umfrage zu Lasten der SPD gekippt. Die Partei ist dort, aber auch in Ostdeutschland großer Verlierer im "RTL/n-tv-Trendbarometer". Größter Gewinner sind demnach die Grünen.

Im Durchschnitt der sieben westdeutschen Länder Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein müsste die SPD im Vergleich zur jeweils letzten Landtagswahl ein Minus von 6,2 Prozentpunkten hinnehmen. Die CDU käme hingegen nur auf einen Rückgang um 1,5 Punkte. Im Westen der Republik könnten derzeit vor allem die Grünen mit 4,3 Punkten und die Linke mit 1,6 Punkten zulegen. Die AfD würde momentan nur moderate Stimmenzugewinne erzielen.

In der Summe der fünf ostdeutschen Bundesländer (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) würde die SPD bei Landtagswahlen durchschnittlich 3,2 Prozentpunkte und die CDU 3,5 Punkte verlieren. Die Linke würde in ihrem Stammgebiet 0,1 Punkte verlieren. Zulegen würden die Grünen um 1,4 Punkte, die FDP um 1,7 Punkte und vor allem die AfD um 5,1 Punkte.

In Bayern ist der Vertrauensverlust der CSU zwei Monate vor der Landtagswahl extrem groß. Aktuell käme sie CSU nur noch auf 37 Prozent und damit 10,7 Prozentpunkte weniger als 2013. Die SPD würde aber dennoch ebenfalls klar um 8,6 Punkte verlieren. Profitieren würden in Bayern vor allem die Grünen, die 8,4 Punkte zulegen. Die AfD könnte auf Anhieb 13 Prozent erreichen. Für die Daten befragte das Meinungsforschungsinstitut Forsa 8.650 Wahlberechtigte in den Bundesländern mit Ausnahme der Stadtstaaten, wie sie derzeit bei einer Landtagswahl wählen würden.

Bundesweit verliert die Union im aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer einen Punkt, während die Grünen sich um zwei Prozentpunkte verbessern. Die Werte der übrigen Parteien bleiben unverändert. Eine Bundestagswahl hätte demnach derzeit folgendes Ergebnis: CDU/CSU 30 Prozent, SPD 18 Prozent, Grüne 15 Prozent, AfD 14 Prozent, FDP 10 Prozent und Linke 9 Prozent. Diese Daten basieren auf einer Umfrage unter 2.505 Wahlberechtigten vom 6. bis 10. August.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2018 03:37 ET (07:37 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.