Dhamma Energy gewann 36,5 MWp bei der jüngsten Ausschreibung für Solarenergie in Frankreich. Der Bau des Projekts auf einem ehemaligen NATO-Luftwaffenstützpunkt wird 2019 beginnen. Der Solar-Photovoltaik-Entwickler und Betreiber Dhamma Energy wird eine der größten Solaranlagen in Frankreich bauen, ein Projekt mit 87,5 MWp im Norden des Landes. Dhamma Energy erhielt bei der letzten Ausschreibung in ...

