SYDNEY (Dow Jones)--Continental übernimmt von der australischen Wesfarmers die Kmart Tyre and Auto Service. Wie die Wesfarmers Ltd mitteilte, übernimmt der DAX-Konzern den Bereich für 350 Millionen australische Dollar oder umgerechnet rund 224 Millionen Euro. Der Verkauf, dem noch die Behörden in Australien zustimmen müssen, soll im ersten Quartal 2019 abgeschlossen werden.

Kmart Tyre and Auto Service verfügt über 258 Filialen in Australien und beschäftigt mehr als 1.200 Mitarbeiter.

August 13, 2018 03:41 ET (07:41 GMT)

