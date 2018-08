Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Eine neue Anleihe des amerikanischen Finanzdienstleisters American Express (ISIN US0258161092/ WKN 850226) stand in der vergangenen Woche im Fokus der Stuttgarter Anleger, so die Börse Stuttgart.Das Papier (ISIN US025816BW85/ WKN A194DR) sei am 6. August an der Börse Stuttgart eingeführt worden - bereits am darauffolgenden Handelstag seien 2 Millionen Euro umgesetzt worden. Es handele sich um eine Fremdwährungsanleihe in US-Dollar. Die Abwicklung an der Börse Stuttgart könne sowohl in US-Dollar, als auch in Euro erfolgen. Der Bond sei mit 3,700 Prozent verzinst, die Mindestanlagesumme betrage 2.000 US-Dollar. Zusätzlich verfüge die Anleihe über ein Inkrement in Höhe von 1.000 Euro - somit könne die Investitionssumme ab 2.000 Euro in 1.000-Euro-Schritten individuell angepasst werden. Der Bond sei zum 03.08.2023 fällig, jedoch könne der Emittent die Anleihe bereits ab dem 03.07.2023 zu 100 Prozent kündigen. S&P bewerte American Express mit BBB+. (News vom 10.08.2018) (13.08.2018/alc/n/a) ...

