Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Bewegungen an den internationalen Rentenmärkten wurden zum Ende der vergangenen Woche von den krisenhaften Entwicklungen in der Türkei dominiert, so die Analysten von Postbank Research.Neben anderen Schwellenländern seien nicht zuletzt auch die Staatsanleihen von Peripherieländern der Eurozone in Mitleidenschaft gezogen worden, da viele Marktakteure Ansteckungseffekte befürchten würden. Grund hierfür sei der hohe Anteil der türkischen Staatsverschuldung, der von Banken in diesen Ländern gehalten werde. Auf der Gegenseite seien als sicherer Hafen angesehene Staatsanleihen, wie beispielsweise diejenigen Deutschlands, gefragt gewesen. In der Folge habe sich die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen um 6 Basispunkte auf 0,32% verringert. Auch im 5- und 2-jährigen Laufzeitenbereich hätten die Renditen deutlich auf -0,30% (-5 Basispunkte) beziehungsweise -0,65% (-4 Basispunkte) nachgegeben. ...

