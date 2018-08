Wien (www.anleihencheck.de) - Zu Beginn der Woche dürften weiter politische Entwicklungen im Fokus der Devisen- und Rentenmärkte stehen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In Reaktion auf die von den USA angekündigten neuen Sanktionen habe Russland am Wochenende bekanntgegeben, seinen Bestand an US-Staatsanleihen weiter abzubauen und bei internationalen Transaktionen künftig so weit wie möglich auf den US-Dollar als Transaktionswährung zu verzichten. Diese Ankündigung sollte sich eigentlich negativ auf US-Dollar sowie US-Staatsanleihen auswirken. Das Gegenteil sei aber der Fall. Der US-Dollar habe am Morgen zum Euro auf 1,1370 zugelegt, die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen sei weiter gesunken. Offenbar würden die Kräfte der erhöhten Risikoaversion im Moment stärker wirken. Sollte China vor dem Hintergrund des Handelsstreits mit den USA auf die Idee kommen, zu den gleichen "Waffen" zu greifen wie jetzt Russland, dürfte die Marktreaktion aber markant anders ausfallen. ...

