Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Staatsanleihenmarkt zeigte sich in den vergangenen Handelstagen größtenteils von seiner freundlichen Seite, so die Experten von Union Investment.Dabei seien Papiere aus den Kern- und Peripherieländern gleichermaßen gefragt gewesen. Mit Blick auf Italien sei sicherlich die Sommerpause hilfreich gewesen. Nahezu alle Parlamentarier befänden sich noch bis Monatsende im Urlaub. Insofern seien auch keine negativen Nachrichten zum Haushalt 2019 publik geworden. Dies dürfte sich jedoch ab September wieder ändern, wenn die Beteiligten an den Verhandlungstisch zurückkehren würden. Der dann anstehende Balanceakt zwischen den Wahlversprechen der italienischen Regierung einerseits (hohe Ausgaben = hohe Verschuldung) und einem gültigen EU-Haushalt (Einhaltung der Maastricht-Kriterien) andererseits dürfte für große Schwankungen sorgen. ...

