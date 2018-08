In der kommenden Woche erhalten wir zahlreiche makroökonomische Veröffentlichungen, insbesondere aus den USA und Großbritannien. Wie immer konzentrieren wir uns im Wochenausblick auf die wichtigsten Berichte. Händler sollten jedoch auch auf die geopolitischen Entwicklungen achten: Panik in der Türkei, Sanktionen gegenüber Russland und dem Iran sowie der Handelskonflikt in China. All diese Faktoren könnten zu Turbulenzen an den Märkten führen. Daten aus den USA: Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion (Mittwoch), Wohnbaubeginne (Donnerstag), Verbrauchervertrauen (Freitag) Der EURUSD fiel zwar am Freitag unter die 1,15-Marke, doch kann der US-Dollar diese Gewinne halten? Beachten Sie, dass die jüngsten Daten aus den USA weniger beeindruckend waren: Die ISM-Indizes gaben nach, einige Inflationswerte fielen schwächer aus und das Lohnwachstum ...

