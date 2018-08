In der ersten Jahreshälfte legte der Umsatz von Januar bis Juni um rund 30 Prozent auf knapp 2,56 Mrd. Euro zu, das Betriebsergebnis (EBITDA) konnte im gleichen Zeitraum um fast 32 Prozent auf gut 566 Mio. Euro gesteigert werden. Bei Drillisch stieg das EBITDA sogar um knapp 62 Prozent auf 340 Mio. Euro - hier ist United Internet seit September mit rund 73 Prozent beteiligt. United-Internet-Chef Ralph Dommermuth bekräftigte die Finanzziele fürs Gesamtjahr 2018.

Boden möglich

Aus Sicht von Finanzinvestoren lief es für die Aktien allerdings nicht so gut, seit Jahresbeginn gaben Wertpapiere von United Internet um gut 22 Prozent nach und rutschten in den Kursbereich aus Mai letzten Jahres ab. Doch diese Korrektur folgte auf eine vorausgegangene starke Aufwärtsbewegung, die an dieser Stelle als gewöhnlicher Pullback gewertet werden kann. Lediglich ein tragfähiger Boden muss noch um 45,00 Euro installiert werden, damit es tatsächlich zu einer größeren Erholungsbewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...