Zürich - Der eskalierende Handelsstreit zwischen den USA und China, neue Sanktionen gegen Russland sowie abstürzende Währungen wie der russischer Rubel und türkische Lira haben letzte Woche sogar die bisher euphorischen US-Investoren in die Knie gezwungen. Der S&P 500 verlor am Freitag 0.9% und über die Woche 0.3%. Stärker unter Druck kam Europa, wo der Wochenverlust beim EuroStoxx50 1.6% und beim Dax 1.5% betrug. Auch der im Juli überraschend starke SMI drehte ab und verlor 1.3%.

Der Handelsstreit, Italiens Politik und die Krise in der Türkei sorgten für Flucht in Qualität. Die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen sanken in den USA im Verlauf der Woche von 2.95% auf 2.86%. In Europa war die Flucht in Sicherheit wegen den Krisenherden noch ausgeprägter, womit die Rendite im deutschen Bund fast 10 Basispunkte auf 0.32% absackte. Ein ähnliches Muster in der Schweiz, wo der Zins für zehnjährige Papiere auf -0.11% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...