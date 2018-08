Die Nullzinsen haben die Weltverschuldung auf ein neues Niveau gehoben. Der Branchenverband Institute of International Finance sieht die globale Verschuldung kurz vor der Marke von 250 Billionen US-Dollar. Doch all das ist kein Problem - jedenfalls wenn das Zinsniveau für immer tief bleibt. Schulden sind per se nichts Schlechtes. Anders als die oftmals einseitige Berichterstattung in Zeitungen, gehören ...

