BERLIN (Dow Jones)--Der Energiekonzern Innogy wird den Bau eines großen Windparks vor der Küste Großbritanniens gemeinsam mit japanischen Partnern stemmen. Wie das Unternehmen mitteilte, verkauft es 25 Prozent der Anteile an dem Projekt an den Versorger J-Power aus Tokio und 16 Prozent an Kansai Electric Power aus Osaka. Innogy wird demnach mit 59 Prozent weiter die Mehrheit an der Windfarm Triton Knoll behalten und den Aufbau steuern.

"Mit J-Power und Kansai haben wir erfahrene und zuverlässige Partner gefunden", erklärte der Innogy-Vorstand für die erneuerbaren Energien, Hans Bünting. Er sprach von einer strategischen Partnerschaft. Die 90 Windräder mit einer Leistung von 860 Megawatt sollen ab 2021 Strom liefern. Für die Errichtung sind Investitionen von 2,3 Milliarden Euro vorgesehen. Die eigentliche Bauphase soll in Kürze beginnen. Erste Vorarbeiten wie die Verlegung einer Kabeltrasse seien erfolgt.

Wegen der geplanten Zerschlagung und Aufteilung der Innogy unter RWE und Eon wird der Windpark künftig das Portfolio von RWE bestücken.

August 13, 2018 04:08 ET (08:08 GMT)

