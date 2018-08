Die jüngsten Zahlen von QSC sahen auf den ersten Blick recht gut aus. So ist der Umsatz im 1. Halbjahr auf 186,2 Mio. Euro gestiegen (Vorjahreswert: 175,9 Mio. Euro) und das Ebit kletterte ebenfalls, und zwar von 4,4 Mio. Euro auf 4,6 Mio. Euro. Das Ebit bezeichnet das Ergebnis vor Zinsen und Steuern. So weit, so gut. Doch wer die Einschätzung des Vorstands im entsprechenden Bericht gelesen hat, der fand auch Stellen, die nicht so gut klingen. So fand sich diese Formulierung im QSC Halbjahresbericht ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...