Bei der Aktie Steinhoff International Holdings (kurz "Steinhoff") gibt es mal wieder einen Termin, den sich interessierte Aktionäre vormerken können: Am Freitag, den 31. August soll es sogenanntes "Trading Update" zum 3. Quartal des Steinhoff-Geschäftsjahres geben (dieses weicht vom Kalenderjahr ab). Üblicherweise sind das keine geprüften Zahlen - aber natürlich sind solche Zahlen dennoch potenziell interessant. Alleine schon im Hinblick darauf, was die Chairperson in der Einleitung zum "Trading-Update" ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...