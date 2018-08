London (ots/PRNewswire) -



Die beiden Unternehmen vereinen ihre Kräfte, um das Geschäftsmodell der Online-Maklerdienste neu zu gestalten



Non-Zero hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen ein Partnerschaftsabkommen mit keinem Geringeren als Centroid Solutions, einem preisgekrönten Anbieter von Risikomanagement-Lösungen, unterzeichnet hat . Die Maklerbranche für Devisen und CFDs soll auf einen nachhaltigen Kurs gebracht werden, und die Partnerschaft präsentiert eine solide Grundlage für das Bestreben des Unternehmens, die Makler-Branche neu zu gestalten.



Non-Zero hat seinen einzigartigen Ansatz zur Umverteilung der Erträge eines Brokerage-Geschäfts vom Warehousing-Risiko zurück an die Kunden aktiv weiterentwickelt. Das auf proprietären Algorithmen basierende Geschäftsmodell soll dem traditionellen Ansatz der Handelsmaklerbranche ein Ende setzen und Umsätze generieren. Indem ein Teil der B-Buch-Einnahmen zurück an die Kunden geht, können Broker, welche die Non-Zero-Plattform nutzen, die gewinnbringenderen Marken loyaler Kunden an sich binden.



Centroid Solutions bietet maßgeschneiderte Lösungen für Broker in den Bereichen Fremdwährungshandel und CFD-Handel, darunter eine Risikomanagement-Software, eine regulatorische Berichterstellungslösung sowie ein Bridge-Produkt. Mit der Bereitstellung seiner hochmodernen, automatisierten Risikomanagementprodukte versorgt Centroid Solutions Non-Zero mit den notwendigen Daten zu einer gerechten Umverteilung der in einer B-Buch-Handelsumgebung generierten Einnahmen.



Hauptziel von Centroid Solutions ist die langfristige Rentabilität eines Brokerage-Geschäftsabschlusses. Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen, in deren Rahmen die Interessen von Kunden und Brokern auf einen Nenner gebracht werden konnten, hat sich für Non-Zero als perfekte Unterstützung bei der Verfolgung des Ziels erwiesen, das Geschäftsmodell von Einzelhandelsmaklern langfristig nachhaltiger zu gestalten. Die Daten, die Centroid Solutions mithilfe seiner Risikomanagement-Anwendung Centroid 24 sammelt, unterstützen die Broker bei der Optimierung ihrer Rentabilität, sowohl für A-Buch- als auch für B-Buch-Betriebsmodelle. Diese wertvollen Informationen werden in der Software-Plattform von Non-Zero verwendet, um eine faire Umverteilung des Einkommens von Maklerunternehmen an seine Kunden zu ermöglichen.



Der CEO von Non-Zero, Hadi Kabalan, erklärte zu der Partnerschaft: "Die Zusammenarbeit mit Centroid Solutions bestärkt uns in unserem Bestreben, ein Sachverständigenteam mit umfassenden Kenntnissen des Brokergeschäfts zu gründen. Die Neugestaltung des Retail-Brokerage-Geschäfts hat für uns oberste Priorität, und Centroid Solutions hat mit seiner Produktbasis die Bereitschaft bewiesen, uns alle notwendigen Daten zur Umsetzung dieser Vision zur Verfügung zu stellen."



Ziad Aboujeb, Gründer von Centroid Solutions, erklärte: "Die Verbesserung der Rentabilität der Broker steht bei uns von Centroid seit jeher im Mittelpunkt. Im Rahmen unserer neuen Partnerschaft mit Non-Zero verfolgen wir nun das Ziel, die Interessen von Privatkunden und deren Brokern genau aufeinander abzustimmen. Mit dem Einsatz diverser proprietärer Algorithmen lösen wir einen grundlegenden Interessenkonflikt zwischen den beiden Parteien."



Informationen zu Non-Zero: Non-Zero (http://www.non-zero.io) ist eine Ethereum-basierte Plattform, die die Makler-Kunden-Beziehung in der Finanzmarktbranche für Einzelkunden neu definiert. Non-Zero wird von 180 Digital Assets (http://www.180digitalassets.com) beraten, das zum 180-Capital-Konzern (http://www.180cap.com) gehört.



Informationen zu Centroid Solutions: Centroid Solutions (http://www.centroidsol.com) ist eine Tochtergesellschaft von 180 Capital (http://www.180cap.com) und ein Technologieanbieter, der hochentwickelte Risikomanagement-Lösungen, Echtzeit-Analysen, geschäftliche und regulatorische Berichterstellungslösungen und fortschrittliche Konnektivität kombiniert, die von weitreichenden Branchenkenntnissen unterstützt werden. Das umfangreiche Angebot des Unternehmens befähigt FX-Broker, eine bessere Gesamtleistung zu erzielen.



