Frankfurt am Main - Der Euro bleibt angeschlagen. Am Montag fiel die Gemeinschaftswährung auf einen neuen einjährigen Tiefstand. Ein Euro kostete zeitweilig 1,1365 US-Dollar und damit so wenig wie letztmalig im Juli 2017. Im Vormittagshandel erholte sich der Euro kaum.

Gegenüber dem Schweizer Franken schwächte sich der Euro am Montag-Morgen etwas ab. Die Gemeinschaftswährung geht am Vormittag bei 1,1321 Franken um. Der US-Dollar bewegte sich zum Franken kaum. Er kostet am Montag-Vormittag 0,9941 Franken.

Kurszerfall der türkischen Lira

Der

