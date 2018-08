Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Bayer nach einem Schadenersatzurteil gegen die Konzerntochter Monsanto wegen angeblich verschleierter Krebsrisiken ihres Unkrautvernichters Roundup (Glyphosat) auf "Buy" belassen. Das Kursziel lautet weiterhin 116 Euro. Das Urteil sei schlecht für Bayer und könnte das Aufwertungspotenzial der Aktie begrenzen, solange es keine weitere Klarheit mit Blick auf den weiteren Prozess gebe, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Montag vorliegenden Studie. Monsanto will gegen das Urteil Berufung einlegen./ajx/jha/

Datum der Analyse: 13.08.2018

ISIN DE000BAY0017

AXC0111 2018-08-13/11:09