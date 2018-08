Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Lage in der Türkei spitzt sich immer weiter zu, die Nervosität an den Märkten steigt, so die Deutsche Börse AG.Befürchtet würden nun Auswirkungen auf europäischen Banken. "Die Financial Times" berichtet, dass die EZB wegen der Geschäftsbeziehungen einiger Eurozonen-Banken besorgt ist, konkret der BBVA, UniCredit und BNP Paribas", melde Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank. ...

