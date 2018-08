FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.08.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS MEGGITT TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 550 (530) PENCE - BERENBERG CUTS VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 240 (250) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 2350 (2220) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PLUS500 PRICE TARGET TO 2690 (1880) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 320 (290) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VICTORIA PLC PRICE TARGET TO 1000 (950) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN TARGET TO 405 (415) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ROLLS ROYCE PRICE TARGET TO 1248 (1279) PENCE - 'CONV. BUY LIST' - JPMORGAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 520 (550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES CLARKSON TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 3200 PENCE - LIBERUM RAISES PLUS500 PRICE TARGET TO 2800 (2491) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 407 (435) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS WILLIAM HILL TARGET TO 340 (355) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BAE SYSTEMS TO 'OVERWEIGHT' (EW) - TARGET 750 (550) PENCE - RBC RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1750 (1740) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



