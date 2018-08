Trosten zielt darauf ab, der Bauindustrie in der Region innovative und zukunftsfähige Lösungen anzbieten, die von Eurovent zertifiziert sind. S.P. Sarangan, General Manager kommentiert: "Wir sind glücklich, in Verbindung mit Eurovent Middle East die kommenden Herausforderungen der HVAC-Industrie zu meistern und auf eine einheitliche Regulierung in der Region hinzuarbeiten." Markus Lattner, Director von Eurovent Middle East, fügt hinzu: " ...

