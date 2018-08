Die Türkische Lira ist in den freien Fall übergegangen. Doch was bedeutet das jetzt für Anleger und ist der Kurssturz gerechtfertigt? Welche Faktoren beeinflussen die Wechselkurse, wie kam es zur Kernschmelze und wie ist die aktuelle Lage? Was sagt der Chart? Diese Fragen beantworten wir Ihnen im Artikel.

Den vollständigen Artikel lesen ...