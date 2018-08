Eine "Zweite Chance" nennt Ikea sein neues Programm, das im September starten soll. Dabei plant der Möbelriese alte Ikea-Produkte von Kunden zurückzukaufen und sie ihrerseits selber gebraucht zum Kauf anzubieten.

Der Möbelriese Ikea will künftig gebrauchte Möbel zurückkaufen. In zunächst fünf Pilothäusern können Kunden vom 1. September an ihre nicht mehr benötigten Ikea-Möbel anbieten, wie das Unternehmen am Montag in Hofheim bei Frankfurt mitteilte. Bezahlt werde per Warengutschein, zuvor könne per Internet ein unverbindlicher Angebotspreis ermittelt werden.

Als Grundlage für das Projekt will Ikea ...

Den vollständigen Artikel lesen ...