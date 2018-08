Die britische Investmentbank Barclays hat Bayer nach einem Schadenersatzurteil gegen die Konzerntochter Monsanto wegen angeblich verschleierter Krebsrisiken beim Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat auf "Overweight" belassen. Das Kursziel lautet unverändert 110 Euro. Das Urteil habe ihn überrascht und dürfte Bayer einige Kopfschmerzen bereiten, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine Berufung sei zwar sicher und auch mit Chancen verbunden. Wenn aber das Urteil nicht ganz rückgängig gemacht werde, dürfte es in zahlreichen ähnlichen Fällen auch zu Klagen kommen./tih/ajx Datum der Analyse: 13.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

