In gemeinsamen Räumlichkeiten an der Berner Amthausgasse eröffnen

drei junge Unternehmerinnen am 30. August 2018 einen Concept Store.

Im Sortiment findet sich eine Kombination aus individuellen

Geschäftsideen. Allen gemein ist das Schaffen von Schönheit: Neben

kosmetischen Behandlungen bieten sie handgefertigte Schmuckstücke,

aussergewöhnliche Blumen-Arrangements und Lifestyle-Produkte von

auserlesenen Designern. Damit möchten Ann Perica, Stefania Reho und

Hanna Schwarz das Leben in der Stadt Bern nachhaltig verschönern und

Bernerinnen und Berner mit künftigen Workshops zu eigener Kreativität

inspirieren.



"Wir bringen Schönheit in all ihren Facetten zum Ausdruck, durch

indivuduell auf den Kunden zugeschnittene Produkte", sagt die

Schmuckdesignerin Ann Perica. Seit 2015 kreiert sie aus rezykliertem

Gold und Edelsteinen persönliche Lebensbegleiter in Form von

Halsketten, Armreifen oder Ringen, inspiriert von den Fotoalben ihrer

Grosseltern. Stefania Reho ist seit 2009 Geschäftsführerin des

Kosmetikinstituts "Sparkling Cosmetics", mit dem sie und ihr

vierköpfiges Team exklusive Behandlungen anbieten. Die dritte

Unternehmerin in der Runde ist die Floraldesignerin Hanna Schwarz:

Sie bietet seit 2017 mit ihrem Online-Blumenlieferdienst, Floralen

Installationen und Workshops ein breites Repertoire an.



Der Fokus der drei Unternehmerinnen liegt auf gemeinsamen

Projekten mit verschiedenen Pioniergeistern, die sie in ihren

Räumlichkeiten beherbergen möchten. "Wir glauben an die Kraft von

Kollaboration. Wir erschaffen Schönheit auf unterschiedliche Art,

aber wir teilen Werte und Visionen. Darin steckt innovative Energie,

die wir in die Stadt Bern tragen möchten."



Zum Apéro am 30. August 2018 zwischen 16 und 21 Uhr an der

Amthausgasse 3 sind alle Bernerinnen und Berner eingeladen.



Gastgeberinnen:



Stefania Reho, Kosmetikerin und Geschäftsführerin von:

www.sparklingcosmetics.com

Hanna Schwarzgruber, Floraldesignerin mit Blumenlieferdienst:

www.hannaschwarz.ch

Ann Percia, Schmuckdesignerin:

www.annperica.com



