Spencer Stuart verstärkt Leadership-Advisory-Bereich mit Isabel Poensgen DGAP-News: Spencer Stuart / Schlagwort(e): Personalie Spencer Stuart verstärkt Leadership-Advisory-Bereich mit Isabel Poensgen 13.08.2018 / 11:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Spencer Stuart verstärkt Leadership-Advisory-Bereich mit Isabel Poensgen Renommierte Führungskräfte-Mentorin soll Geschäftsfeld weiter ausbauen München / Frankfurt / Düsseldorf, 13. August 2018 - Die internationale Top-Executive-Search-Beratung Spencer Stuart baut ihr Team mit Isabel Poensgen weiter aus. Die Branchenexpertin ist seit dem 9. August 2018 im Bereich Leadership Advisory von Spencer Stuart in Deutschland tätig, der Beratungsdienstleistungen rund um die Evaluierung und strategische Weiterentwicklung von Führungskräften anbietet. "Neben der eigentlichen Suche nach den bestgeeigneten Vorständen, Geschäftsführern, Bereichsleitern und Aufsichtsräten fragen immer mehr Unternehmen professionelle Unterstützung beim Management von Veränderungsprozessen und der Unternehmenskultur bei uns nach", erklärt Dr. Nicolas von Rosty. Der Deutschland-Geschäftsführer von Spencer Stuart weiter: "Wir begleiten in den Unternehmen Wandel und Performancesteigerung an entscheidender Stelle durch eine sorgfältige Evaluierung der Stärken und Entwicklungsfelder von Entscheidern mit. Mit Isabel Poensgen eine Koryphäe im immer wichtigeren Bereich der systematischen Entwicklung und des Onboardings von Top-Leadern gewonnen zu haben, freut uns sehr." Umfangreiche Erfahrung in Coaching und Assessment Isabel Poensgen ist bestens vernetzt und hat 15 Jahre Erfahrung als Coach von Top-Führungskräften. Die vergangenen Jahre fungierte sie als geschäftsführende Gesellschafterin der Bernotat & Cie. GmbH, die sie 2011 mitgegründet hatte. Bei der auf Mentoring von Führungskräften spezialisierten Beratung hat Poensgen industrieübergreifend Manager der obersten Ebenen dabei unterstützt, wichtige persönliche und funktionale Kompetenzen für neue Herausforderungen auf- und auszubauen. Die Diplom-Psychologin arbeitete für namhafte DAX30-Unternehmen und Institutionen wie das Robert-Koch-Institut, die Europäische Zentralbank oder das World Economic Forum. Auch in ihrer vorherigen Tätigkeit als Head of Coaching and Career Transition bei BCG bereitete Poensgen von 2003 bis 2013 viele Persönlichkeiten auf neue Aufgaben vor. Davor war sie während ihrer Zeit als Principal bei einer weltweiten Personalberatung bereits in zahlreiche Executive-Search- und Assessment-Prozesse eingebunden. Wachsendes Geschäftsfeld Spencer Stuart setzt mit der Personalie erneut einen Schwerpunkt auf Leadership Advisory Services. Das Geschäftsfeld hat sich als wichtiges Standbein des Unternehmens etabliert - neben der Beratung bei der Besetzung von Spitzenpositionen und den Board Services. Dort begleitet Spencer Stuart namhafte Unternehmen beim Aufbau und der Weiterentwicklung von Aufsichtsgremien, unterstützt bei der Effektivitäts- und Effizienzsteigerung von Aufsichts- und Beiräten und engagiert sich mit dem "Directors' Forum" bei der Aus- und Weiterbildung von Gremiumsmitgliedern. Das Deutschland-Geschäft des weltweit zu den führenden Personalberatungen im C-Level-Segment zählenden Unternehmens entwickelt sich im Branchenvergleich deutlich überproportional; dieses Jahr wurde in Düsseldorf ein neues Büro eröffnet. Ein Foto von Isabel Poensgen, neue Beraterin bei Spencer Stuart, finden Sie hier. Fotografin: Martina van Kann Über Spencer Stuart Spencer Stuart ist seit der Gründung 1956 prägender Vordenker der Top Executive Search Beratung. Als einer der weltweit und in Deutschland größten Anbieter berät die im Besitz der Berater stehende Partnerschaft führende Unternehmen und Organisationen dabei, Schlüsselpositionen mit geeigneten Persönlichkeiten zu besetzen. Spencer Stuart ist weltweit mit 56 Büros in 30 Ländern vertreten und konzentriert sich auf die Suche von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern und Führungskräften. Besondere Expertise hat Spencer Stuart auch bei der Begleitung von Nachfolgesituationen, bei strategischen Prozessen und Veränderungsphasen, bei der Potenzial- und Talententwicklung sowie beim Aufbau und der Weiterentwicklung von Aufsichtsgremien. Pressekontakt: IWK GmbH Communication. Partner. Florian Bergmann Ohmstraße 1 D-80802 München Tel.: +49. 89. 2000 30-30 E-Mail: spencerstuart@iwk-cp.com 13.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 713445 13.08.2018

AXC0118 2018-08-13/11:33